Имущество экс-депутата ГД Исаева на сумму в более 10 млрд рублей арестовали

Судебный приставы наложили обеспечительный арест на имущество, принадлежащее экс-депутату Государственной думы (ГД) РФ Ризвангаджи Исаева и членам его семьи, действуя в рамках поступившего им иска от Генеральной прокуратуры. Об этом 27 февраля сообщило ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что базирующиеся в Краснодаре лица, уполномоченные производить эту операцию, получили исполнительные листы, на основании которых они во вторник, 24 февраля, открыли доппроизводства.

Предметом исполнительных производств, как подчеркивается, является наложение ареста на объекты.

Источник «Известий» 25 февраля сообщил о поданном Генпрокуратурой РФ иске к Исаеву и его семье. Он отметил, что бывший депутат обвиняется в коррупции. Ответчиками по факту выявленного выступают девять человек, в число которых входили как сам фигурант, так и его нынешняя и бывшая супруги, на одну из которых — Якубову П.Р. было зарегистрировано 127 земельных участков, 43 нежилых здания и помещения, 21 жилой дом и квартира.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ