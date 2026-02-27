Netflix отказалась от покупки активов Warner Bros. Discovery

Стриминговая компания Netflix официально отказалась от покупки студии Warner Bros. Discovery (WBD). Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе компании.

Совет директоров WBD признал более выгодным предложение Paramount. Netflix указал, что не готов увеличивать сумму предложения свыше $83 млн.

В компании подчеркнули, что на первоначальном этапе сделка рассматривалась как способ создания акционерной стоимости и имела перспективы получения одобрения со стороны регуляторов. Но дальнейший рост цены из-за предложения Paramount сделал почти невозможным приобретение студии сервисом Netfliх. Стриминговая компания пыталась выкупить активы с декабря 2025 года.

Компания поблагодарила руководство и совет директоров WBD за организацию процесса продаж, решив выйти из торгов.

Газета The New York Times 15 февраля сообщила, что совет директоров WBD 15 февраля рассматривает возможность возобновления переговоров с Paramount, после того как последняя представила обновленное предложение о покупке. Руководство WBD обсуждает, может ли инициатива Paramount привести к более выгодной сделке по сравнению с ранее согласованными условиями с Netflix.

