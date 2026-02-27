Президент ФИФА подтвердил высокий уровень доверия к Мексике в преддверии ЧМ

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино подтвердил, что доверяет Мексике в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом 26 февраля сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

По ее словам, она провела телефонный разговор с президентом ФИФА, в ходе которого они обсудили продолжение работы в целях успешного проведения чемпионата мира.

«Мы подтвердили доверие к стране», — говорится в сообщении Шейнбаум в X (бывш. Twitter).

Портал The Athletic 24 февраля проинформировал, что Международная федерация футбольных ассоциаций может перенести стыковые матчи ЧМ-2026 года из мексиканского города Гвадалахара из-за протестов в стране. Шейнбаум, в свою очередь, 24 февраля заявила, что власти страны обеспечат безопасность гостей чемпионата мира по футболу 2026 года, несмотря на продолжающиеся в Мексике беспорядки.

