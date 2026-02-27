В Аргентине был обнаружен скелет динозавра размером с ворону
В Аргентине был обнаружен хорошо сохранившийся скелет одного из самых маленьких известных в мире динозавров вида Alnashetri cerropoliciensis. Об этом 27 февраля сообщил телеканал NBC News.
«Альнашетри действительно крошечный. Весит он около 1,5 фунтов (около 680 г. — Ред.), меньше курицы <...> Он даже не достигнет высоты колена среднестатистического взрослого человека», — приводятся в публикации слова палеонтолога, ведущего автора исследования из университета Миннесоты Питера Маковицки.
Отмечается, что динозавр этого вида был размером с ворону и, по версии ученых, охотился на мелких животных, таких как ящерицы, змеи, млекопитающие и беспозвоночные. Примечательно, что окаменелость с костями сохранилась в том положении, в котором они находились еще при жизни.
Журнал Popular Science 19 февраля сообщил, что палеонтологи из Чикагского университета описали новый вид спинозаврида — Spinosaurus mirabilis, жившего около 95 млн лет назад на территории современной Центральной Африки. Динозавр отличался массивным гребнем на голове в форме изогнутой сабли высотой около 20 дюймов (50 см). По словам авторов, анатомия и место обитания вида позволяют по-новому взглянуть на эволюцию спинозавридов.
