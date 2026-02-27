Американского актера Шайю Лабафа обязали пройти лечение от зависимостей

Американский актер Шайа Лабаф по решению суда должен пройти курс лечения от наркологической и алкогольной зависимости. Об этом 27 февраля сообщил журнал People.

«Лабаф обязан пройти реабилитацию в качестве условия пребывания на свободе», — говорится в публикации.

Кроме прохождения лечения от наркотической зависимости, актеру необходимо сдать анализы и выплатить установленный судом залог в размере $100 тыс.

Издание TMZ сообщило, что американского актера арестовали после драки возле бара в Новом Орлеане 17 февраля. По словам очевидцев, вне стен бара между актером и другими участниками конфликта завязалась потасовка. Позже на место прибыли парамедики, которые оказали медицинскую помощь самому артисту. Несмотря на инцидент, Лабаф выглядел спокойным и невозмутимым, активно общаясь с врачами. Судом ему предъявлены два обвинения в нанесении легких телесных повреждений.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ