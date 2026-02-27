Лейтенант Горынин точным огнем подавил минометный расчет противника

Лейтенант Евгений Горынин в ходе наступательных действий на одном из тактических направлений подавил минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) точным огнем. Об этом 27 февраля сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделение под командованием Горынина вело наступление, когда штурмовые группы оказались под минометным обстрелом врага. Несмотря на удары беспилотников, офицер лично вывел боевую машину на огневой рубеж и нанес точный удар по расчету противника. После смены позиции он продолжил вести огонь по опорному пункту ВСУ. В результате штурмовые подразделения смогли продолжить продвижение и выполнить поставленную задачу.

Также в Минобороны РФ отметили храбрые и решительные действия заместителя командира взвода, старшего сержанта Александра Лапшина.

Во время штурма укрепленных позиций противника его группа попала под интенсивный огонь и не могла продвинуться дальше. Лапшин принял решение обойти противника с фланга. Скрытно приблизившись к оборонительной позиции, он внезапно атаковал и уничтожил несколько боевиков ВСУ, что позволило группе развить наступление и занять укрепленные рубежи.

В Минобороны РФ 26 февраля сообщили, что сержант Дмитрий Сапрыкин одним из первых зашел на опорный пункт противника и уничтожил гранатометный расчет и трех боевиков ВСУ. Также в ведомстве отметили решительные действия младшего сержанта Есбола Баинкенова, чье подразделение выполняло задачи по обороне позиций.

