Сержант Сапрыкин лично уничтожил гранатометный расчет ВСУ
Сержант Дмитрий Сапрыкин одним из первых зашел на опорный пункт противника и уничтожил гранатометный расчет, а также трех боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 февраля сообщили в Минобороны РФ.
В ходе выполнения боевой задачи Сапрыкин проявил мужество и самоотверженность, что обеспечило дальнейшее продвижение штурмовых подразделений. Благодаря профессионализму бойца поставленные цели были достигнуты.
Также в Минобороны РФ отметили решительные действия младшего сержанта Есбола Баинкенова, чье подразделение выполняло задачи по обороне позиций.
Группа Баинкенова подверглась атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в ходе которой был ранен боец Вооруженных сил (ВС) РФ. Несмотря на удары БПЛА противника, младший сержант, оценив ситуацию, проявил героизм и спас боевого товарища. Военнослужащий эвакуировал раненого сослуживца в безопасное место и оказал ему первую помощь.
В Минобороны РФ 25 февраля сообщили, что лейтенант Виктор Терещенко организовал грамотный процесс овладения вражескими позициями на одном из важных тактических направлений. Также в ведомстве отметили решительные действия младшего сержанта Егора Кибирева, который выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов и провизии для российской штурмовой группы.
