Сотрудник УМВД пострадал в результате атаки ВСУ на Брянскую область

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область пострадал сотрудник управления МВД России по региону. Об этом 26 февраля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В поселке городского типа Погар ранен сотрудник УМВД России по Брянской области. Мужчина доставлен в больницу», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

По словам губернатора, в результате произошедшего был поврежден служебный автомобиль. Он добавил, что на месте произошедшего работают специалисты.

Богомаз 25 февраля сообщил, что три человека пострадали в результате атаки ВСУ. По его словам, двое мужчин и женщина были госпитализированы. Кроме того, был поврежден жилой дом.

