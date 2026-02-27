Путин поздравил россиян с Днем Сил специальных операций

Президент России Владимир Путин 27 февраля поздравил граждан РФ, личный состав и военнослужащих Вооруженных сил России (ВС РФ) с Днем Сил специальных операций.

«Уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем Сил специальных операций!» — сказал он в видеообращении.

Путин заявил, что создание мобильных подразделений, оснащенных передовым вооружением, было необходимой мерой в ответ на серьезные вызовы XXI века и для укрепления суверенитета и безопасности России, и сказал, что военнослужащие этих подразделений по праву могут гордиться тем, что в короткие сроки заняли лидирующие позиции в российской армии, развивая традиции отечественного спецназа и применяя новейшие стратегии и тактики, тем самым значительно усилив боеспособность Вооруженных сил.

Президент подчеркнул, что бойцы доказали свою способность эффективно решать уникальные и сложные задачи в любых условиях. Он также выразил благодарность личному составу и ветеранам подразделений сил специальных операций за их безупречную службу, профессионализм и мужество.

Особые слова признательности были адресованы военнослужащим, которые в настоящее время несут службу в рамках специальной военной операции (СВО). Путин подчеркнул, что они осуществляют разведывательную деятельность, демонстрируют мужество и решительность при действиях в тылу противника, а также нейтрализуют диверсионные группы врага на приграничных участках.

Российский лидер также выразил уверенность в том, что они и в дальнейшем будут на высочайшем уровне гарантировать безопасность нашей Родины и ее граждан. Их пример служит олицетворением верности присяге и воинскому долгу, а также образцом достойного и преданного служения Отечеству.

«С праздником вас! Крепкого здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким», — заключил глава государства.

Путин 23 февраля поздравил граждан государства, ветеранов, личный состав и гражданский персонал ВС РФ с Днем защитника Отечества. По словам российского лидера, россияне хранят память о героических страницах истории страны и передают это из поколения в поколение. Эта память формировалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров.

