Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима
Сюжет:

Путин поздравил россиян с Днем Сил специальных операций

0
EN
Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент России Владимир Путин 27 февраля поздравил граждан РФ, личный состав и военнослужащих Вооруженных сил России (ВС РФ) с Днем Сил специальных операций.

«Уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем Сил специальных операций!» — сказал он в видеообращении.

Путин заявил, что создание мобильных подразделений, оснащенных передовым вооружением, было необходимой мерой в ответ на серьезные вызовы XXI века и для укрепления суверенитета и безопасности России, и сказал, что военнослужащие этих подразделений по праву могут гордиться тем, что в короткие сроки заняли лидирующие позиции в российской армии, развивая традиции отечественного спецназа и применяя новейшие стратегии и тактики, тем самым значительно усилив боеспособность Вооруженных сил.

Президент подчеркнул, что бойцы доказали свою способность эффективно решать уникальные и сложные задачи в любых условиях. Он также выразил благодарность личному составу и ветеранам подразделений сил специальных операций за их безупречную службу, профессионализм и мужество.

Особые слова признательности были адресованы военнослужащим, которые в настоящее время несут службу в рамках специальной военной операции (СВО). Путин подчеркнул, что они осуществляют разведывательную деятельность, демонстрируют мужество и решительность при действиях в тылу противника, а также нейтрализуют диверсионные группы врага на приграничных участках.

Российский лидер также выразил уверенность в том, что они и в дальнейшем будут на высочайшем уровне гарантировать безопасность нашей Родины и ее граждан. Их пример служит олицетворением верности присяге и воинскому долгу, а также образцом достойного и преданного служения Отечеству.

«С праздником вас! Крепкого здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким», — заключил глава государства.

Армия нового времени: как СВО трансформировала Вооруженные силы России
Создание войск беспилотных систем, новых военных округов и ядерных подводных дронов — подводим итоги масштабной перестройки ВС РФ к 2026 году

Путин 23 февраля поздравил граждан государства, ветеранов, личный состав и гражданский персонал ВС РФ с Днем защитника Отечества. По словам российского лидера, россияне хранят память о героических страницах истории страны и передают это из поколения в поколение. Эта память формировалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026