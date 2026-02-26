Один человек пострадал в результате атаки ВСУ на Брянскую область
В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Клинцы Брянской области пострадала мирная жительница. Об этом 26 февраля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«ВСУ нанесли удар по городу Клинцы. В результате варварской атаки, к сожалению, ранена мирная жительница», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, пострадавшая была направлена в медицинское учреждение, где ей оказали всю необходимую помощь. Кроме того, Богомаз добавил, что в результате произошедшего были повреждены жилой дом и автомобиль.
Богомаз 25 февраля сообщил, что три человека пострадали в результате атаки ВСУ. По его словам, двое мужчин и женщина были госпитализированы. Кроме того, был поврежден жилой дом.
