В Финляндии сообщили о спасении российскими ледоколами финских судов в заливе

Фото: TASS/Stefan Sauer
Несколько финских грузовых судов застряли во льдах Финского залива и территориальных вод Финляндии, на помощь им пришли российские ледоколы. Об этом 26 февраля сообщило Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии (FTIA).

«Сложная ледовая обстановка и сильные ветры привели к тому, что несколько грузовых судов застряли во льду в международной морской зоне Финского залива и территориальных вод Финляндии. В соответствии с обычной зимней практикой судоходства судам также оказывается помощь в рамках международного сотрудничества с российскими ледоколами», — говорится в публикации.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что по запросу Финляндии для помощи судам, застрявшим в территориальных водах государства, могут быть привлечены российские ледоколы.

Политолог Юрий Светов 15 февраля в беседе с «Известиями» прокомментировал ситуацию с застрявшим во льдах Арктики немецким ледоколом, заявив, что российский ледокольный флот обладает достаточными мощностями и способен проходить самые толстые льды. По словам политолога, как у государств Европы, так и у США нет таких мощных атомных ледоколов.

