Норвежское чудо

По-моему, всё логично. В Милане только закончились Олимпийские игры, где Норвегия с отрывом стала первой в командном зачете, а Йоханнес Клебо побил все рекорды. И спустя всего пару дней после завершения Игр в том же городе, да еще и на стадионе, где прошла церемония открытия, норвежский «Буде-Глимт» во второй раз обыграл «Интер» (теперь — 2:1) и разобрал финалиста последней Лиги чемпионов с общим счетом 5:2.

Разница в ресурсах показательная: по данным Transfermarkt, суммарная стоимость игроков «Интера» — € 666 млн (с таким числом они еще на что-то надеялись?). У «Буде-Глимт» — € 57 млн. Превосходство миланцев — почти в 12 раз!

«Интер», лидирующий в Серии А с 10-очковым отрывом, встречался с командой, у которой продолжается межсезонье. Зимой «Буде-Глимт» провел всего пять официальных матчей, причем все — с топ-соперниками из Европы. Результаты поражают:

«Боруссия» Д — 2:2 (в гостях)

«Манчестер Сити» — 3:1 (дома)

«Атлетико» — 2:1 (в гостях)

«Интер» — 3:1 (дома)

«Интер» — 2:1 (в гостях)

Четыре победы и одна ничья с суперклубами в межсезонье. Два матча — дома на синтетическом покрытии, три — в гостях на натуральном газоне, что опровергает тезис о зависимости команды от искусственного поля.

Клуб из города за полярным кругом продолжает разрушать стереотипы. Тренер Кьетиль Кнутсен, который никогда не играл в футбол на профессиональном уровне и был учителем норвежского языка (да-да, Александр Мостовой, что скажешь?), делает невероятную работу, а помогает ему в психологии бывший военный летчик Бьерн Маннсверк. У команды даже капитана постоянного нет: три игрока передают друг другу повязку, причем выбирает каждый раз команда!

По-моему, вся Европа уже влюблена в эту удивительную команду. Интересно, внимательно ли следила за ней после триумфальной Олимпиады Норвегия. Будет красиво и правильно, если «Буде-Глимт» поздравит Клебо!

Очередной безупречный матч провел вратарь Никита Хайкин, на которого особенно в первом тайме легла очень серьезная нагрузка, и концентрация должна была быть предельной. Российский голкипер не совершил ни одного мельчайшего промаха. Даже в ситуации с пропущенным голом при 2:0 он поймал мяч, но, как показала система фиксации взятия ворот, тот всё же пересек линию на несколько сантиметров.

У Никиты получился уникальный путь в большой футбол. Перед «Буде-Глимт» он не прошел просмотр в норвежском клубе второго по счету дивизиона, и голкипер уже так отчаялся, что решил: если и в «Буде» не возьмут — он закончит с футболом. Но показал себя хорошо, с ним заключили контракт, уже через три месяца — новый, на два года. А потом он выиграл конкуренцию за место основного вратаря и впоследствии его уже не отдавал.

В большинстве случаев в футболе преуспевают ребята из небогатых семей, для которых он становится социальным лифтом, но у Хайкина — совсем другая история. Его отец — крупный банкир, и сын, преодолев сопротивление мамы, занимался футболом ради чего угодно, но не денег. Парень рос гордым, не хотел никакого блата, у него долго не шло, и в поиске шанса он уехал аж за полярный круг. А дальше судьба отблагодарила Никиту за любовь к игре, хотя он спокойно мог заниматься бизнесом у отца и никому ничего не доказывать.

Норвегия стала для него, поскитавшегося по странам, новым домом. Отъезд после двух чемпионств и еще одного серебра в Англию, в клуб Чемпионшипа «Бристоль Сити», оказался коротким — уже через три месяца, без единого проведенного матча, он вернулся в Буде. И тут же последовали еще два золота: с Хайкиным в воротах клуб добился всех своих достижений.

В Норвегии Никита встретил и свою жену, а теперь ждет вслед за российским, британским и израильским паспортами, которые у него уже есть, норвежский. И может сыграть за сборную этой страны, которая летом впервые за 20 с лишним лет поедет на чемпионат мира. Болельщики «Буде-Глимт», с которыми я общался, считают, что в этом случае он сразу станет основным вратарем, однако этого не может знать никто, кроме главного тренера Столе Сольбаккена.

