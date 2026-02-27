Переговоры об урегулировании украинского конфликта вступают в решающую фазу. Ставки столь высоки, что именно сейчас, по всей видимости, будет понятно, готов ли Киев всерьез обсуждать перспективу дипломатического решения проблемы.

Четыре года назад в Минске в рамках первых с начала СВО двусторонних контактов делегации России и Украины предельно близко подошли к достижению компромиссов, которые позднее могли быть доведены до логического решения в Стамбуле. Вместо этого, как мы знаем, киевский режим взял курс на саботаж усилий дипломатов.

Настроенные на диалог члены украинской делегации выводились из игры или просто ликвидировались. Зеленский начал регулярно обращаться за советами к западным лидерам, по сути, наделив их реальной субъектностью. Чем всё закончилось, мы хорошо помним — тогдашний британский премьер Борис Джонсон дал Киеву инструкцию продолжать войну до последнего украинца.

По всей видимости, готовность режима использовать граждан страны как живой щит для нанесения России стратегического поражения была увязана с политическим (и физическим) выживанием самого Зеленского и его ближнего круга. Сигнал на Банковой поняли правильно. Четыре года трагедии, которую вполне можно было предотвратить, стали логичным результатом политики по принесению украинского народа в жертву «порядку, основанному на правилах».

Сегодня ситуация несколько изменилась. Мы видим, как, пусть крайне осторожно и не всегда последовательно, администрация Трампа пытается выйти из замкнутого круга, намеренно созданного антироссийской коалицией. Очередные переговоры американских представителей со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым демонстрируют определенный настрой Вашингтона на нахождение точек соприкосновения с Москвой и прекращение конфликта.

Разумеется, этот процесс продвигается с большим трудом. В США многочисленные группы интересов, имеющие влияние на Капитолий и Белый дом, пытаются существенно осложнить преодоление тупика, в том числе через постоянное вбрасывание в дискурс темы новых антироссийских санкций. Накладывает отпечаток на ситуацию и динамика политической борьбы в стране, накануне выборов в конгресс принимающая форму гражданского противостояния. В этих условиях тяжело будет рассчитывать на скорый прогресс.

И, конечно, крайне деструктивно проявляют себя европейцы. Отдельные лидеры стран Старого Света, в частности премьер Британии Кир Стармер, не скрывают, что рассматривают возможность достижения мира на Украине как угрозу своим интересам. Якобы Киев помогает сдерживать Россию, хотя любому объективному наблюдателю очевидно: украинский проект нужен элитам европейских стран для решения собственных финансовых и электоральных задач, а в некоторых случаях — для отвлечения внимания населения от скандалов вроде «дела Эпштейна».

Военно-промышленный лоббистский маховик запущен, и остановить его для многих политических деятелей континента (и примкнувших к нему островов) — смерти подобно. Именно поэтому, коалиции «желающих» и «решительных» продолжают обсуждать варианты эскалации конфликта, в том числе через направление западных войск на Украину.

Но противники урегулирования должны четко понимать, что шутки кончились. Всерьез рассматривая варианты отправки своих военных в зону конфликта и тем более обсуждая с Киевом возможность дальнейшей милитаризации и даже «нуклеаризации» Украины, они кратно повышают риск большой войны в Европе.

Война эта не будет похожей на специальную операцию. Сталкиваясь с угрозой противостояния с ядерными державами, Россия превентивно применит все имеющиеся средства для обеспечения национальной безопасности. Западным избирателям не мешало бы задуматься о том, куда ведут их политики-ястребы. И, быть может, массово выйти на улицы с требованием мира и переговоров, как это делали миллионы европейцев в начале 1980-х годов. Шанс на скорое разрешение кризиса есть.

Переговоры Дмитриева с американскими визави, контакты по линии МИДов по вопросам стратегической стабильности, воссоздание миропорядка, основанного на верховенстве международного права и Устава ООН — все эти шаги жизненно необходимы для скорейшего отхода от края пропасти. В принуждении Запада к миру, собственно, и состоит важнейшая задача СВО. Победа Москвы в этом противостоянии уже предопределена, но может быть ускорена дипломатическими и переговорными шагами. Выбор — за нашими оппонентами.

Автор — заведующий кафедрой Дипломатической академии МГИМО МИД России

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора