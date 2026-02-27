 
Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

Платежная вежливость: семьям бойцов СВО помогут упростить разблокировку счетов

Они жаловались на автоматическое замораживание карт и личных кабинетов в банках из-за антифрод-мер
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Участникам СВО и их семьям могут упростить разблокировку карт и счетов. Ранее «Известия» сообщали, что их матери и жены не могут добиться отмены блокировок, которые автоматически происходят при переводах крупных сумм из-за антифрод-мер. В результате зарплата бойцов не доходит до их семей, сообщал АНО «Комитет семей воинов Отечества». Центробанк в ответ на обращение общественной организации рекомендовал банкам выделить участников СВО и их семьи в отдельный клиентский сегмент.

Как изменится обслуживание в банках

Банк России рекомендовал кредитным организациям выделить работу с участниками СВО и членами их семей в отдельный сегмент, который бы предусматривал особый клиентский путь. Так ЦБ ответил на обращение АНО «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО). Общественная организация сообщила о регулярно поступающих жалобах на блокировки личного кабинета и карт в зарплатных банках, через которые участники СВО направляют денежные средства своим близким. Ответ регулятора есть в распоряжении «Известий».

КСВО в начале февраля 2026 года попросил ЦБ ввести оперативный механизм разблокировки личного кабинета, банковских карт и переводов для участников СВО. Их замораживали в рамках антифрод-мер — при подозрении на мошеннические действия.

военный
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как пример типичной ситуации в обращении приводился конкретный случай: военнослужащий, чьи карты были заблокированы, обращался на горячую линию банка, но ему сообщили, что необходимо лично явиться в офис с паспортом. Были и ситуации, когда женам бойцов, несмотря на наличие генеральной доверенности, отказывали в разблокировке и перевыпуске карт их мужей.

Центробанк напомнил, что кредитные организации обязаны проверить, не перечислялись ли средства без добровольного согласия клиента, и при обнаружении таких признаков приостановить или отказать в совершении операции: «Мера направлена на борьбу с хищением денежных средств граждан путем переводов денежных средств с банковских счетов жертв на счета мошенников».

Игра на повышение: как мошенники используют тему индексации социальных выплат для обмана россиян
Об активизации подобных угроз предупредили в Социальном фонде России

Тем не менее при получении от клиента подтверждения перевода кредитная организация обязана незамедлительно исполнить такую операцию, подчеркнули в ЦБ. И для решения проблемы, о которой сообщил КСВО, регулятор рекомендовал кредитным организациям, в частности, организовать выделенную линию для взаимодействия по жалобам и обращениям бойцов СВО и членов их семей, а также провести специальную подготовку сотрудников.

цб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова

Также Центробанк призвал банки максимально упростить и ускорить предоставление финансовых услуг участникам СВО.

Какие еще рекомендации дал ЦБ

В числе рекомендаций регулятора кредитным организациям — подготовка информационных материалов для семей участников СВО. Они должны содержать данные о способах защиты от мошенников. Такие материалы необходимо направить также в воинские подразделения.

Госуслуги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом ЦБ призвал банки уделить особое внимание защите этих денежных средств, предупредив, что «за выплатами участникам СВО охотятся мошенники».

Центробанк явно выразил заинтересованность в решении проблемы блокировки карт военнослужащих, — сказал «Известиям» руководитель правовой службы «Комитета семей воинов Отечества», член ОП РФ Александр Терновцов. — Для нас важно, что, как мы и просили в своем обращении, ЦБ РФ направил банкам рекомендации по выделению участников СВО и членов их семей в отдельный сегмент и предложил предусмотреть для них особый клиентский маршрут.

Шить здорово: как волонтеры создают экипировку и масксети для СВО
Учитель по робототехнике, чемпионка по силовому экстриму, художник, инженер объединили свои усилия для помощи бойцам

Александр Терновцов выразил надежду, что банки откликнутся на эти предложения в кратчайшие сроки. Когда участник спецоперации является единственным кормильцем в семье и не может разблокировать свои карты, перевести средства близким, время играет серьезную роль.

телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ, руководитель цифровой трансформации адвокатуры России Елена Авакян напомнила, что цель блокировок — это в первую очередь защита граждан. И предложила выделить для банков в отдельный сегмент категорию участников СВО и их семей через присвоение специального статуса на портале Госуслуг. Сделать это нужно в закрытом режиме.

— И эти данные портала можно использовать для банков, — добавила эксперт.

Юрист и медиатор, член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко согласилась, что проблему с блокировками счетов участников СВО можно было бы решить с помощью подтверждения статуса военнослужащего через государственные информационные системы.

Прямой эфир