Платежная вежливость: семьям бойцов СВО помогут упростить разблокировку счетов
Участникам СВО и их семьям могут упростить разблокировку карт и счетов. Ранее «Известия» сообщали, что их матери и жены не могут добиться отмены блокировок, которые автоматически происходят при переводах крупных сумм из-за антифрод-мер. В результате зарплата бойцов не доходит до их семей, сообщал АНО «Комитет семей воинов Отечества». Центробанк в ответ на обращение общественной организации рекомендовал банкам выделить участников СВО и их семьи в отдельный клиентский сегмент.
Как изменится обслуживание в банках
Банк России рекомендовал кредитным организациям выделить работу с участниками СВО и членами их семей в отдельный сегмент, который бы предусматривал особый клиентский путь. Так ЦБ ответил на обращение АНО «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО). Общественная организация сообщила о регулярно поступающих жалобах на блокировки личного кабинета и карт в зарплатных банках, через которые участники СВО направляют денежные средства своим близким. Ответ регулятора есть в распоряжении «Известий».
КСВО в начале февраля 2026 года попросил ЦБ ввести оперативный механизм разблокировки личного кабинета, банковских карт и переводов для участников СВО. Их замораживали в рамках антифрод-мер — при подозрении на мошеннические действия.
Как пример типичной ситуации в обращении приводился конкретный случай: военнослужащий, чьи карты были заблокированы, обращался на горячую линию банка, но ему сообщили, что необходимо лично явиться в офис с паспортом. Были и ситуации, когда женам бойцов, несмотря на наличие генеральной доверенности, отказывали в разблокировке и перевыпуске карт их мужей.
Центробанк напомнил, что кредитные организации обязаны проверить, не перечислялись ли средства без добровольного согласия клиента, и при обнаружении таких признаков приостановить или отказать в совершении операции: «Мера направлена на борьбу с хищением денежных средств граждан путем переводов денежных средств с банковских счетов жертв на счета мошенников».
Тем не менее при получении от клиента подтверждения перевода кредитная организация обязана незамедлительно исполнить такую операцию, подчеркнули в ЦБ. И для решения проблемы, о которой сообщил КСВО, регулятор рекомендовал кредитным организациям, в частности, организовать выделенную линию для взаимодействия по жалобам и обращениям бойцов СВО и членов их семей, а также провести специальную подготовку сотрудников.
Также Центробанк призвал банки максимально упростить и ускорить предоставление финансовых услуг участникам СВО.
Какие еще рекомендации дал ЦБ
В числе рекомендаций регулятора кредитным организациям — подготовка информационных материалов для семей участников СВО. Они должны содержать данные о способах защиты от мошенников. Такие материалы необходимо направить также в воинские подразделения.
При этом ЦБ призвал банки уделить особое внимание защите этих денежных средств, предупредив, что «за выплатами участникам СВО охотятся мошенники».
— Центробанк явно выразил заинтересованность в решении проблемы блокировки карт военнослужащих, — сказал «Известиям» руководитель правовой службы «Комитета семей воинов Отечества», член ОП РФ Александр Терновцов. — Для нас важно, что, как мы и просили в своем обращении, ЦБ РФ направил банкам рекомендации по выделению участников СВО и членов их семей в отдельный сегмент и предложил предусмотреть для них особый клиентский маршрут.
Александр Терновцов выразил надежду, что банки откликнутся на эти предложения в кратчайшие сроки. Когда участник спецоперации является единственным кормильцем в семье и не может разблокировать свои карты, перевести средства близким, время играет серьезную роль.
Советник Федеральной палаты адвокатов РФ, руководитель цифровой трансформации адвокатуры России Елена Авакян напомнила, что цель блокировок — это в первую очередь защита граждан. И предложила выделить для банков в отдельный сегмент категорию участников СВО и их семей через присвоение специального статуса на портале Госуслуг. Сделать это нужно в закрытом режиме.
— И эти данные портала можно использовать для банков, — добавила эксперт.
Юрист и медиатор, член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко согласилась, что проблему с блокировками счетов участников СВО можно было бы решить с помощью подтверждения статуса военнослужащего через государственные информационные системы.