Платежная вежливость: семьям бойцов СВО помогут упростить разблокировку счетов

Участникам СВО и их семьям могут упростить разблокировку карт и счетов. Ранее «Известия» сообщали, что их матери и жены не могут добиться отмены блокировок, которые автоматически происходят при переводах крупных сумм из-за антифрод-мер. В результате зарплата бойцов не доходит до их семей, сообщал АНО «Комитет семей воинов Отечества» . Центробанк в ответ на обращение общественной организации рекомендовал банкам выделить участников СВО и их семьи в отдельный клиентский сегмент.

Как изменится обслуживание в банках

Банк России рекомендовал кредитным организациям выделить работу с участниками СВО и членами их семей в отдельный сегмент, который бы предусматривал особый клиентский путь . Так ЦБ ответил на обращение АНО «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) . Общественная организация сообщила о регулярно поступающих жалобах на блокировки личного кабинета и карт в зарплатных банках, через которые участники СВО направляют денежные средства своим близким. Ответ регулятора есть в распоряжении «Известий».

КСВО в начале февраля 2026 года попросил ЦБ ввести оперативный механизм разблокировки личного кабинета, банковских карт и переводов для участников СВО . Их замораживали в рамках антифрод-мер — при подозрении на мошеннические действия .

Как пример типичной ситуации в обращении приводился конкретный случай: военнослужащий, чьи карты были заблокированы, обращался на горячую линию банка, но ему сообщили, что необходимо лично явиться в офис с паспортом . Были и ситуации, когда женам бойцов, несмотря на наличие генеральной доверенности, отказывали в разблокировке и перевыпуске карт их мужей .

Центробанк напомнил, что кредитные организации обязаны проверить, не перечислялись ли средства без добровольного согласия клиента, и при обнаружении таких признаков приостановить или отказать в совершении операции : «Мера направлена на борьбу с хищением денежных средств граждан путем переводов денежных средств с банковских счетов жертв на счета мошенников».

Тем не менее при получении от клиента подтверждения перевода кредитная организация обязана незамедлительно исполнить такую операцию , подчеркнули в ЦБ. И для решения проблемы, о которой сообщил КСВО, регулятор рекомендовал кредитным организациям, в частности, организовать выделенную линию для взаимодействия по жалобам и обращениям бойцов СВО и членов их семей, а также провести специальную подготовку сотрудников .

Также Центробанк призвал банки максимально упростить и ускорить предоставление финансовых услуг участникам СВО .

Какие еще рекомендации дал ЦБ

В числе рекомендаций регулятора кредитным организациям — подготовка информационных материалов для семей участников СВО . Они должны содержать данные о способах защиты от мошенников . Такие материалы необходимо направить также в воинские подразделения .

При этом ЦБ призвал банки уделить особое внимание защите этих денежных средств , предупредив, что «за выплатами участникам СВО охотятся мошенники» .

— Центробанк явно выразил заинтересованность в решении проблемы блокировки карт военнослужащих , — сказал «Известиям» руководитель правовой службы «Комитета семей воинов Отечества», член ОП РФ Александр Терновцов. — Для нас важно, что, как мы и просили в своем обращении, ЦБ РФ направил банкам рекомендации по выделению участников СВО и членов их семей в отдельный сегмент и предложил предусмотреть для них особый клиентский маршрут.

Александр Терновцов выразил надежду, что банки откликнутся на эти предложения в кратчайшие сроки . Когда участник спецоперации является единственным кормильцем в семье и не может разблокировать свои карты, перевести средства близким, время играет серьезную роль .

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ, руководитель цифровой трансформации адвокатуры России Елена Авакян напомнила, что цель блокировок — это в первую очередь защита граждан. И предложила выделить для банков в отдельный сегмент категорию участников СВО и их семей через присвоение специального статуса на портале Госуслуг. Сделать это нужно в закрытом режиме .

— И эти данные портала можно использовать для банков, — добавила эксперт.