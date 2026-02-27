«Без разницы, что мы в России выиграли три раза»

Одним из немногочисленных видов спорта на прошедшей Олимпиаде в Милане, в которых до участия допустили россиян в нейтральном статусе, было одиночное фигурное катание. Нашу страну в нем представляли двое: Пётр Гуменник, занявший 5-е место среди мужчин, и Аделия Петросян, которая после короткой программы претендовала на медаль. Однако падение в произвольной лишило ее шансов на призовую тройку. В итоге Аделия стала лишь шестой. Хореограф 19-летней фигуристки Даниил Глейхенгауз объяснил «Известиям» ряд высказываний своей подопечной, оценил шансы на скорый допуск наших спортсменов со стороны Международного союза конькобежцев (ISU) и рассказал, когда тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе перестроится под новую систему оценок.

— Многих удивило высказывание Аделии, что ей после такого проката будет психологически тяжело возвращаться в Россию и стыдно перед собой, тренерами, федерацией и болельщиками. Обсуждали с ней это?

— Да, сразу с ней проговорили этот момент. Мне кажется, что если вы ее увидите сейчас после возвращения в Россию, то заметите, что она в хорошем настроении. Понятное дело, что Аделия хотела большего на Олимпиаде. Но получилось как получилось. В первое время после соревнований ей было тяжело эмоционально — это нормально. Но мне кажется, что уже на показательных выступлениях и после она была в хорошем настроении и смотрит в будущее с позитивом.

— Вы поняли, что она имела в виду по поводу стыда и психологических сложностей?

— Не знаю. Мне тут сложно сказать. Но, наверное, речь о нашей классической гиперответственности перед болельщиками, перед страной.

— Для Петросян и Гуменника могло всё сложиться по-другому, если бы их международный опыт до Олимпиады не ограничился короткой олимпийской квалификацией?

— Мы же не знаем, как было бы. Мы не видим, как Стивен Стрэндж (персонаж комиксов Marvel и основанной на них голливудской франшизы. — Ред.), миллионы вариантов Вселенной (улыбается). Но по-другому было бы точно, если просто сравнивать с теми баллами, которые наши спортсмены всегда получали, имея рейтинг.

— На этом фоне можно быть довольными их выступлением в Милане?

— Что смогли, то и показали. Мы тоже хотели чуть большего. Но в целом, мне кажется, это было достойно. И Петя, и Аделия без рейтинга и без опыта международных соревнований представили нашу страну на очень высоком уровне. Теперь главное, чтобы нас всех допустили. Чем раньше нас допустят, тем быстрее вернем лидирующие позиции.

— Есть ощущение, что ситуация с недопуском до соревнований ISU может измениться?

— В это хочется верить.

— На основе чего?

— На основе рассказов людей.

— Из ISU?

— Ну нет, я же лично с ними не общаюсь. Люди, которые с ними разговаривают, вроде что-то там говорят про «потепление» и про какие-то «хорошие вайбы». Но мне кажется, я это слышу уже три года.

— По вашим ощущениям, по сравнению с 2022–2023 годами изменилось в мире фигурного катания отношение к теме бана россиян? Возможны в ближайшие годы подвижки в этом направлении?

— Мы видим, что пока еще ничего не изменилось. Мы как были отстранены, так и остаемся. То, что МОК дал рекомендации всем федерациям по допуску россиян, пока не дает эффект в случае с ISU. Посмотрим, что будет у них, когда состоится совет ISU после сезона. Если там будут какие-то изменения, тогда мы об этом точно узнаем. И это будет в позитивную сторону. Если опять ничего не поменяется, то и не будет никаких причин для оптимизма.

— Изнутри Олимпиады ощущаете отношение судей в плане тех или иных оценок фигуристов? Придется ли что-то менять вашему тренерскому штабу к следующим Играм, если туда попадет кто-то из ваших подопечных?

— Пока ничего не изменилось. Мы все-таки и в России работаем по той же системе, что и раньше. Не отклоняемся от нее. Все оценки, все баллы — мы всё это считаем. Оценки в Милане зависели от того, в какой разминке мы катались, и от того, что от нас участвовали неизвестные для международной аудитории спортсмены. Им без разницы, что мы там в России выиграли три раза. Они в первый раз увидели и оценили.

— Как Этери Тутберидзе и вы собираетесь перестраиваться в условиях большей ориентации судей на артистизм, которая ожидается уже в следующем олимпийском цикле?

— Мы сами всегда требуем от своих спортсменов максимум артистизма. И ставим программы так, чтобы их раскрывать. В данный момент никаких кардинальных изменений не было — они все впереди в нашем виде спорта. Когда их примут и будут сильные изменения, мы уже будем под них подстраиваться.

— Серебряный призер Олимпиады-2026 ски-альпинист Филиппов, выигравший единственную медаль россиян в Италии, заявил, что его цель — золото на Играх-2030 во Франции. Какая цель у Петросян?

— Это здорово, когда спортсмены ставят себе такие цели. Я думаю, что о целях Аделия расскажет сама. Сейчас цель успокоиться, восстановиться и начать снова тренироваться.