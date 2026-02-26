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Ученые связали страх старения с его ускорением на клеточном уровне

Science Daily: страх старения может ускорить биологическое старение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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Исследователи из Школы глобального общественного здравоохранения Нью-Йоркского университета выяснило, что чувство тревоги по поводу старения, особенно в контексте здоровья, может ускорить биологические процессы старения. Об этом 26 февраля сообщил журнал Science Daily.

«Наше исследование предполагает, что субъективные переживания могут влиять на объективные показатели старения. Тревога, связанная со старением, — это не просто психологическая проблема, она может оставлять след в организме с реальными последствиями для здоровья», — заявила аспирантка учреждения и первый автор исследования Мариана Родригес.

Согласно публикации, многие взрослые испытывают беспокойство о старении, включая страхи о болезни, физическом ухудшении и утрате независимости. Предыдущие исследования демонстрировали, что продолжительный психологический стресс может влиять на биологическое старение через эпигенетические изменения — изменения в том, как активируются или деактивируются гены.

Родригес подчеркнула, что тревожность, депрессия и психическое здоровье в целом связаны с рядом показателей физического здоровья. При этом она обратила внимание, что до этого ученые не уделяли должного внимания прямой связи беспокойства по поводу старения и самого процесса.

Авторы утверждают, что особенно уязвимыми к тревоге, связанной со старением, могут быть женщины. Это связывают с социальными ожиданиями в отношении молодости, внешности и переживаниями о фертильности, которые могут усиливать стресс в среднем возрасте.

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В ходе исследования ученые проанализировали данные 726 женщин, которые рассказывали, насколько сильно они переживают по поводу снижения привлекательности, возможных заболеваний или невозможности иметь детей в старости. У них взяли анализ крови с использованием двух эпигенетических часов: одни измеряли скорость биологического старения, другие — накопленный биологический ущерб за время.

В результате у женщин, которые больше всего беспокоились о старении, наблюдалось более быстрое эпигенетическое старение. Ускоренное эпигенетическое старение было связано с физическим ухудшением и повышенным риском возрастных заболеваний.

При этом подчеркивается, что не все тревоги влияли одинаково. Беспокойство о здоровье было наиболее тесно связано с ускоренным старением, в то время как тревога из-за внешности и фертильности не имели значительного воздействия на эпигенетическое старение. Результаты указывают на тесную связь психического и физического здоровья на протяжении жизни, несмотря на то что часто эти два аспекта рассматриваются отдельно.

Исследователи также предупредили, что данная работа отражает лишь один момент времени, поэтому не может установить причинно-следственные связи и исключить влияние других факторов. Некоторые поведенческие реакции, связанные с тревогой (курение или употребление алкоголя), могут помочь объяснить связь между тревогой о старении и старением.

Science Daily 12 февраля сообщил о выявлении белка DMTF1 (циклин D-связывающий миобластоподобный транскрипционный фактор), способного замедлить старение мозга. Согласно исследованию, уровни данного белка снижены в «стареющих» нейронных стволовых клетках, но при восстановлении его экспрессии клетки вернули способность к регенерации. Ученые предположили, что DMTF1 может служить перспективной терапевтической мишенью для восстановления функции стволовых клеток в стареющем мозге.

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