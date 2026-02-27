Активисты Москвы передали бойцам СВО более 20 тыс. книг

Более 20 тыс. книг о военной жизни отправили волонтеры с начала специальной военной операции (СВО). Издания направляются как на передовую, так и в госпитали, где проходят реабилитацию бойцы. Последние несколько сотен книг поступили в Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского, сообщили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа Москвы.

Проект по созданию книг о СВО направлен на объединение и поддержку современных авторов, которые пишут о новейшей истории России. Волонтеры помогают находить такие произведения. Ежегодно в рамках проекта выходят три-четыре издания тиражом до 3 тыс. экземпляров. Каждый сборник включает рассказы и стихи участников СВО — военных, врачей и добровольцев. В серию деревенской прозы «Чтобы помнили...» вошли заметки участников событий 2022–2024 годов, готовится книга с материалами за 2025 год. Ранее на фронт и в госпитали были отправлены сборники «Ракетная опасность» — о жизни приграничных городов и «Чтобы жили» — о работе медиков в зоне СВО.

Целью проекта является не только поддержка боевого духа участников спецоперации, но и сохранение памяти о текущих событиях для будущих поколений, подчеркнул волонтер и журналист Олег Леонов на встрече с молодежными активистами округа. Он рассказал о том, как в 2023 году боец в госпитале Подольска после прочтения книги сказал волонтерам: «Уже про нас написали, значит, это было не зря!».

На встрече также подвели итоги работы молодежных палат ЦАО. Например, активисты молодежной палаты московского района Якиманка под руководством председателя Надежды Московкиной более двух лет реализуют проект «Луч надежды», направленный на поддержку семей бойцов специальной военной операции. Волонтеры также организуют различные мероприятия для детей и пожилых, заботятся о животных в приютах. С начала работы проекта помощь получили более 2,4 тыс. человек, всего активисты провели 15 благотворительных акций.

