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Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия

Путин поручил подумать о продлении выплаты декретного пособия до трех лет
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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за детьми до трех лет. Об этом указано в перечне поручений по итогам пресс-конференции президента, опубликованном 26 февраля на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет», — следует из документа.

Кроме того, Путин поручил в целях поддержки многодетных семей расширить семейную ипотеку на многоквартирные дома старше 20 лет в городах с низким объемом строительства жилья

Президент поручил сдать доклад до 30 марта 2026 года. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин

В настоящее время отпуск по уходу за ребенком можно оформить до достижения им трех лет, в то время как декретные пособия в размере 40% от среднего заработка выплачиваются только в первые полтора года.

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Владимир Путин 20 февраля подписал закон о сохранении выплат многодетным семьям. Согласно документу, пособие сохраняется, если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Кроме того, подчеркивается, что решения об отказе в назначении пособия, вынесенные с 1 января 2026 года, будут пересмотрены автоматически.

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