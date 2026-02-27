Важная боль

Недавний ежегодный отчет председателя правительства России Михаила Мишустина в Госдуме — это признание роста уровня социальной ответственности государства перед гражданами. Увеличение материнского капитала и пособий, расширение налоговых вычетов для семей с детьми, рост минимального размера оплаты труда, индексация пенсий даже для работающих граждан — все эти меры позволяют людям чувствовать себя более защищенными. Когда базовая социальная поддержка становится надежной, это укрепляет доверие, снижает тревожность и дает жителям страны возможность планировать будущее.

Отдельно стоит отметить работу по переобучению и повышению занятости: помощь людям, готовым сменить профессию, — это не только содействие адаптации, но и вклад в обновление рынка труда. Подобные решения формируют социальную структуру, в которой человек ощущает себя востребованным. И это значимый, верный вектор.

Однако в отчете я не нашла упоминания о роли и развитии некоммерческого сектора и благотворительности — тех сфер, которые на практике составляют неотъемлемую часть социальной инфраструктуры. В то время как государство усиливает защиту граждан, вклад НКО в укрепление общественных связей, вовлечение людей в развитие сообществ и территорий, сохранение памятников культуры и истории, экологическое просвещение и выявление скрытых от внимания властей проблем остаются недооцененными в официальной повестке.

Это не мелочь, а вопрос эффективности всей социальной системы. Когда материальную поддержку получает семья, рядом должна быть инфраструктура, помогающая ей повышать качество жизни — расти, учиться, реализовывать потенциал, влиять на среду обитания. Именно такую среду создают НКО: от культурных программ и образовательных проектов до социальных услуг и инновационных практик вовлечения граждан. Жаль, что эти организации не упомянуты в ключевом документе правительства — хотелось бы, чтобы их весомая роль была обозначена и признана.

Сегодня социальная политика должна выходить за рамки классической «социальной защиты» и охватывать тех, кто внедряет новаторские подходы, укрепляет связь между людьми и поколениями, воспитывает активных граждан. Речь не о распределении субсидий и грантов — эта работа уже ведется, — а о системном включении НКО в социальную модель. Например, о гарантированном участии представителей сектора в разработке и мониторинге национальных проектов и региональных программ.

Необходимы и механизмы устойчивого софинансирования совместных программ государства и НКО. Кроме того, важна поддержка инфраструктуры социальных инноваций: центров активности, культурных кластеров, волонтерских платформ. Да и при оценке результативности публичной политики на муниципальном и региональном уровнях стоит учитывать вклад НКО в социальные показатели.

Эти меры — практические шаги к построению социальной экономики. Там, где государственная система взаимодействует с гражданской инициативой, формируется ее капитал. И кризис, и пандемия, и внешние вызовы показали: когда гражданское общество активно вовлечено в процессы поддержки и развития, мы получаем более устойчивые и адаптивные решения.

Сегодняшняя социальная повестка правительства заслуживает похвалы за человечность и прагматизм. Но если мы хотим видеть по-настоящему интегрированную модель социальной политики, следующий логичный шаг — учет вклада НКО и благотворительности в развитие страны и создание для них устойчивых механизмов поддержки. Это инвестиция в доверие, в творческое развитие общества, в прочность социальных связей не менее важная, чем любая материальная выплата.

Автор — председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора, генеральный директор благотворительного фонда «Доброта Севера»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора