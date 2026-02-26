Реклама
Садовод дал советы дачникам по весенней рассаде

Садовод Туманов: для посадки лучше дождаться апреля
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов дал советы дачникам по весенней рассаде.

В беседе с «Радио 1» в четверг, 26 февраля, он отметил, что в преддверии дачного сезона многие садоводы обращаются к народным приметам, пытаясь понять, какой будет весна и ждать ли раннего урожая, однако специалисты советуют относиться к таким прогнозам с иронией.

По его словам, настоящие признаки успешного урожая связаны не с приметами, а с качеством посадочного материала. Частой ошибкой начинающих дачников становится посадка чеснока, купленного на рынке или оставшегося от еды, что нередко приводит к плохому результату. Он пояснил, что многие импортные сорта, в том числе китайские, плохо адаптированы к российским условиям.

Специалист добавил, что при планировании посадок лучше ориентироваться на особенности сортов и погодные условия, а не на народный календарь. Он подчеркнул, что конец февраля подходит только для опытных огородников с необходимым оборудованием, тогда как новичкам лучше начинать посевы ближе к апрелю. По его словам, залог хорошего урожая — грамотный выбор сортов и терпение.

Дачный передел: как новые поправки изменят правила жизни для дачников
Новые поправки упростят жизнь садоводам, но усилят ответственность СНТ

Также 26 февраля стало известно, что с 1 марта владельцам дачных участков в России могут грозить штрафы до 700 тыс. рублей за наличие опасных растений. Юрист Илья Русяев сообщил, речь идет не только о борщевике Сосновского, но и о других опасных видах, перечень которых устанавливают регионы, пишет RT. По его словам, согласно федеральному закону №294-ФЗ от 31 июля 2025 года собственники обязаны бороться с такими растениями, иначе им грозят штрафы от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для граждан, до 100 тыс. — для должностных лиц и до 700 тыс. рублей — для юридических лиц, отмечает сайт kp.ru.

Биолог, агроном Михаил Воробьев 19 февраля в беседе с агентством городских новостей «Москва» рассказал, что дачникам следует посетить свои участки, чтобы отряхнуть ветви деревьев и очистить теплицы от скопившегося снега, иначе велика вероятность поломки ветвей и разрушений конструкций. Он отметил, что чаще всего от скопления снега страдают хвойные породы — можжевельники, туи, а также плодовые деревья с загущенной кроной — яблони, вишни, сливы.

Воробьев 11 февраля рассказал «Москве 24», что сейчас главная задача на участке — подготовиться к переувлажнению: прочистить дренажные канавы, чтобы талая вода не затапливала грядки. Также стоит убрать снег с беседок и навесов, поскольку к концу зимы его слой может создавать нагрузку в несколько тонн.

В декабре юрист Мария Свиридова в разговоре с НСН призвала не ужесточать наказания для дачников. Многие владельцы дачных участков не способны изменить ситуацию на своей земле, поскольку их постройки были созданы еще их предками, а на участке не остается места для маневра.

