Россиянам рассказали о штрафах за опасные растения на дачном участке

Юрист Русяев: дачникам грозят штрафы до 700 тыс. рублей за опасные растения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Дачникам, имеющим на участке опасные растения, с 1 марта грозят штрафы до 700 тыс. рублей. Об этом 26 февраля сообщил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

«Борщевик Сосновского, который чаще всего упоминается в новостях, это типичный пример, но закон оперирует более широкой категорией. К опасным инвазивным относятся жизнеспособные растения, распространяющиеся вне естественного ареала и создающие угрозу окружающей среде или здоровью людей. Перечни таких растений устанавливают субъекты РФ», — объяснил юрист в беседе с агентством «Прайм».

Русяев объяснил, что борьба с опасными растениями теперь, согласно №294-ФЗ от 31 июля 2025, является обязанностью собственников участков всех категорий, в том числе дачных и садовых владений. Штрафы для простых людей варьируются от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. Сумма штрафа для юридических лиц может составлять от 400 до 700 тыс. рублей.

То посеешь, что сочтешь: цифровой двойник растения предскажет урожайность
Какие возможности открывает высокоточное моделирование саженцев

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев 17 февраля сообщил, что в России с 1 марта владельцам земельных участков может грозить штраф за невыполнение обязанностей по борьбе с опасными видами инвазивных растений. Он подчеркнул, что закон не устанавливает единственный метод борьбы, например, тотальную химическую обработку, а допускает все не запрещенные способы, включая биологические — использование насекомых-хищников, уничтожающих вредителей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

