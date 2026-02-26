В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Россияне, пострадавшие из-за гололеда, имеют право на получение денежной компенсации и могут взыскать затраты на лечение, оплату услуг юристов и компенсацию морального вреда. Об этом 26 февраля сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.
«Хочу напомнить простую истину: если вы упали на льду, виноват не только гололед, но и тот, кто вовремя не посыпал дорожку. Закон в этом вопросе целиком на стороне пострадавших. Но люди об этом забывают. А виновные остаются в стороне», — сказал он «РИА Новости».
Парламентарий уточнил, что исходя из современной судебной практики, пострадавшим от падения на скользкой дороге удается взыскать до 300–350 тыс. рублей.
«Это не просто «компенсация», это реальные деньги, которые помогают вернуться к нормальной жизни. Но чтобы их получить, нужно знать свои права и соблюсти процедуру: сфотографировать лед, записать свидетелей, сохранить чеки», — заявил Свищев.
Также 18 февраля в Госдуме предложили ввести стандарт «семейного приоритета и справедливой стоимости» для водителей такси, которым бы полагались экономические бонусы за наличие детского кресла. Отмечалось, что действующие правила перевозки несовершеннолетних, которые требуют использования специальных удерживающих устройств, увеличивают стоимость поездок и снижают доступность такси для семей.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ