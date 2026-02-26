На Украине сообщили о мобилизации чемпиона мира по шашкам Аникеева
Украинского чемпиона мира по шашкам Юрия Аникеева мобилизовали в штурмовое подразделение Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом 26 февраля сообщил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу.
«Он в штурмовиках. А может, всё-таки нужно было использовать его ум, а не бросать в штурмовики? Так мы используем наш потенциал?» — заявил нардеп, его слова приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».
Отмечается, что Международная федерация шашек (FMJD) направила обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой допустить спортсмена к ближайшим турнирам. В организации уточнили, что Аникеев служит в батальоне беспилотных систем в составе 225-го отдельного штурмового полка.
Издание Tribuna.ua 16 февраля сообщило, что игрока сборной Украины по баскетболу Владимира Конева сняли с поезда в Латвию и доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Там отметили, что Конев — форвард баскетбольного клуба (БК) «Днепр» — ехал на матч отбора на Евробаскет-2025 против Словении.
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