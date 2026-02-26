Центробанк заявил об ожидании возвращения инфляции к 4% во II полугодии 2026 года

Текущая денежно-кредитная политика позволит вернуть уровень инфляции в России к показателю в 4% в части устойчивых компонентов. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе Центробанка (ЦБ) РФ.

«Проводимая денежно-кредитная политика позволит вернуть инфляцию в части ее устойчивых компонентов к 4% во втором полугодии 2026 года», — говорится в сообщении ЦБ в Telegram-канале.

Регулятор отметил, что устойчивое инфляционное давление без учета влияния НДС и сезонных колебаний оценивается на уровне 4–5% — примерно так же, как в конце 2025 года. Кроме того, ЦБ пересмотрел прогноз по средней инфляции на 2026 год до 5,1–5,6%.

В Центробанке пояснили, что в начале 2026 года на динамику цен повлияли низкий рост стоимости плодоовощной продукции в конце прошлого года, перенос сроков повышения НДС и индексация тарифов ЖКХ. Так, с 2027 года ожидается, что годовая инфляция должна вернуться к целевому уровню в 4%.

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила 13 января, что жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) создает условия для снижения инфляции до 4%. Ранее она отметила, что снижение инфляции без замедления инфляционных ожиданий может сократить пространство для смягчения ДКП.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ