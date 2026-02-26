Бремя торговли

26 февраля завершился первый официальный визит Фридриха Мерца в Китай. Его приезд в КНР был обусловлен необходимостью перезапустить экономическое сотрудничество двух стран. Дело в том, что в последнее время торговое взаимодействие Берлина и Пекина сталкивается с серьезными структурными дисбалансами.

В условиях агрессивного торгового протекционизма США по отношению к импорту из Китая последний стал перенаправлять его на альтернативные рынки, в частности — немецкий. В результате китайский экспорт в ФРГ растет быстрее, чем поставки Германии в Китай, и это привело к увеличению отрицательного сальдо ФРГ в торговле с КНР. Дефицит торговли Германии с Китаем сформировался преимущественно за счет экспорта КНР промышленных компонентов, компьютерной техники и электроники.

Взаимная торговля двух стран в последние годы была неустойчивой, тогда как Германия и вовсе сдавала свои экспортные позиции на китайском рынке. Это объясняется, во-первых, тем, что ввиду ослабления внутреннего спроса в КНР снижался и ее спрос на импорт, а во-вторых, конкурентоспособность китайской продукции (в том числе высокотехнологичной) растет, что ведет к уменьшению зависимости Китая от импорта таких товаров.

Подобная динамика — важный маркер для внешней торговли с Германией, поскольку, с одной стороны, Китай — один ее из ключевых внешнеторговых партнеров. С другой стороны, ФРГ испытывает заметные трудности с экономическим ростом в последние годы, который во многом зависит от внешней торговли, поскольку экономика страны сильно ориентируется на экспорт. Фридрих Мерц поднял вопрос о резком сокращении немецкого экспорта в КНР и огромном дефиците торгового баланса, но конкретных обязательств от Пекина по открытию рынков не получил.

При этом в Евросоюзе есть четкое понимание, что США в условиях их жесткой тарифной политики становятся менее надежным торговым партнером, и ЕС в большей степени будет ориентироваться на торговлю с Китаем. Однако ее развитие может быть достойным для Европы лишь в условиях высокой конкурентоспособности ее товаров, и в этой гонке ЕС вряд ли выиграет у Китая. Но введение пошлин в отношении, например, электромобилей из КНР противоречит стратегии расширения сотрудничества Китая и ЕС.

В условиях снижения как китайского, так и немецкого экспорта в США ключом к расширению торгово-экономического сотрудничества Китая и Германии могло бы стать грамотное использование сложившейся ситуации, чтобы нарастить взаимный товарооборот и инвестиции. Однако и здесь есть серьезное преткновение: Германия не реализует свою внешнеторговую политику самостоятельно, а делает это в рамках общеевропейских правил, что затрудняет двустороннее сотрудничество.

Кроме того, Мерц, видимо, всё еще рассчитывает договориться с американцами. Следующей остановкой канцлера должен стать Вашингтон — в СМИ пишут, что Мерц поедет туда в начале марта. Он сообщил, что отправится к Дональду Трампу с согласованной позицией ЕС, чтобы обсудить ситуацию с повышением пошлин до 15%.

В целом Фридрих Мерц прибыл в Пекин с делегацией из 30 топ-менеджеров (включая глав Siemens, Volkswagen и BMW), однако прорывных торговых сделок достичь не удалось. В числе достигнутых — соглашения, касающиеся борьбы с изменением климата и перехода к зеленой экономике, профилактики заболеваний животных, торговли птицей, сотрудничества в области футбола и настольного тенниса.

Германия же сталкивается со всё новыми вызовами: начиная с 2022 года ей сложнее преодолеть зависимость от поставок сырья, в том числе по критически значимым минералам (в отношении которых меры экспортного контроля Китая становятся всё более жесткими), и это дополнительный удар по конкурентоспособности промышленного экспорта страны.

Кроме того, амбиции и приоритеты отдельных стран ЕС относительно внешнеторговой политики начинают всё более расходиться, не позволяя достичь консенсуса по многим важным вопросам внешнеэкономических связей. Германия также хочет для своей промышленности особых преференций, однако это делает сомнительным единый подход ЕС к внешнеторговой политике. Китаю важна не объединенная Европа, а развитие экономического сотрудничества с отдельными ее странами (хотя, с другой стороны, общий рынок Европы, — пожалуй, основной ее козырь в конкуренции с КНР).

Сотрудничество Китая и Германии может продемонстрировать типичный пример «избирательной» открытости экономики, когда обе страны точечно расширяют сотрудничество с одними странами, затормаживая его с другими (в данном случае — с США). Перезапуск такого взаимодействия может дать надежные варианты решений для накопившихся экономических проблем как Китая, так и Германии.

Автор — ректор Государственного университета управления (ГУУ)

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