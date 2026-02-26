ДТЭК заявил о критической ситуации с подстанциями в Одесской области
Украинский энергетический холдинг ДТЭК 26 февраля сообщил, что в Одесской области Украины с начала военного конфликта не осталось ни одной уцелевшей подстанции передачи электроэнергии.
По данным компании, приведенным на ее сайте, колоссальным разрушениям подверглись более 45% крупных подстанций «ДТЭК Одесские электросети», обеспечивающих транспортировку электричества.
Уточняется, что значительные повреждения получила очередная подстанция — уже 34-я по счету. В холдинге отметили, что восстановление оборудования потребует времени.
ДТЭК сообщала 12 февраля о получении серьезных повреждений 31-й крупной электроподстанции. В этот же день глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в своем Telegram-канале о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Одесском районе.
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