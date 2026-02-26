Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ указали на превращение Молдавии в хаб для поставок оружия Украине
Мир
Президент Финляндии заявил об отсутствии угрозы нападения РФ на страны Балтии
Армия
Российские войска поразили объекты портовой и транспортной инфраструктуры ВСУ
Мир
Вице-спикер сейма Польши призвал наложить вето на вступление Украины в ЕС
Мир
Явка на выборах в Армении за три часа до закрытия участков составила 48,92%
Мир
Додон предрек распад Молдавии в случае объединения с Румынией
Мир
AP сообщило о непонимании военными США противоречивых заявлений Трампа
Армия
Саперы рассказали о расчистке пути штурмовикам с помощью дронов в зоне СВО
Мир
Тайвань задействовал суда береговой охраны в ответ на операцию Китая
Мир
В постпредстве США сообщили о надежде Трампа на содействие ООН открытию Ормуза
Мир
Карапетян заявил об арестах более 100 сторонников партии «Сильная Армения»
Мир
Голосование на парламентских выборах в Армении завершилось
Мир
Нетаньяху сообщил о намерении расширить контроль в Газе до 70% территорий
Происшествия
В Ярославской области при опрокидывании автобуса пострадали 12 человек
Общество
Суд обязал маркетплейс вернуть россиянке деньги за случайный заказ
Мир
Пашинян оценил давление на оппозицию в Армении
Мир
Ушаков заявил о сохранении Россией закрытых каналов связи с Киевом

Политолог спрогнозировал будущую политику Трампа по торговым тарифам

Политолог Дубравский: Трамп будет искать новые опции для введения пошлин
0
EN
Фото: REUTERS/Mike Blake
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский заявил, что президент США Дональд Трамп будет искать новые опции для введения пошлин после решения американского Верховного суда (ВС) об их отмене.

«В ближайшее время Трамп остановится на текущем уровне в 10–15%, а дальше будет искать дополнительные юридические опции», — подчеркнул эксперт в беседе с Lenta.Ru в четверг, 26 февраля.

По мнению политолога, американский лидер, скорее всего, пойдет на компромисс с ВС, и это не скажется на реализации других инициатив. Напротив, на фоне разворачивающейся избирательной кампании Трампу будет особенно важно показать достижения, в том числе во внешней политике, добавил Дубравский.

Преодолеть тарифы: бизнес США потребовал вернуть деньги за трамповские пошлины
Будут ли американские власти возмещать собранные средства и ждать ли введения новых сборов

Эксперты из КНР 24 февраля подчеркнули, что постановление суда существенно ослабляет торговую стратегию Трампа и ставит под угрозу всю систему тарифов, выстроенную его администрацией, отмечает 360.ru.

Трамп 23 февраля рассказал о возможности делать «ужасные вещи» с другими государствами через торговые лицензии. Он уточнил, что в особенности речь идет о странах, которые «обкрадывали» страну в течение десятилетий, пишет сайт kp.ru.

Американский лидер отметил, что Верховный суд Соединенных Штатов предоставил ему как президенту гораздо больше полномочий и силы, чем было ранее, отмечает НСН.

21 февраля в Белом доме сообщили, что новые пошлины США вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, отмечает RT.

20 февраля Верховный суд США постановил отменить введенные Трампом пошлины на импортные товары. Ранее президент заявлял, что в случае такого решения придется разработать новый план. Министр финансов США Скотт Бессент, в свою очередь, пообещал искать другие юридические основания, чтобы сохранить максимальное число тарифов, сообщает ИА Регнум.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026