Политолог спрогнозировал будущую политику Трампа по торговым тарифам

Американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский заявил, что президент США Дональд Трамп будет искать новые опции для введения пошлин после решения американского Верховного суда (ВС) об их отмене.

«В ближайшее время Трамп остановится на текущем уровне в 10–15%, а дальше будет искать дополнительные юридические опции», — подчеркнул эксперт в беседе с Lenta.Ru в четверг, 26 февраля.

По мнению политолога, американский лидер, скорее всего, пойдет на компромисс с ВС, и это не скажется на реализации других инициатив. Напротив, на фоне разворачивающейся избирательной кампании Трампу будет особенно важно показать достижения, в том числе во внешней политике, добавил Дубравский.

Эксперты из КНР 24 февраля подчеркнули, что постановление суда существенно ослабляет торговую стратегию Трампа и ставит под угрозу всю систему тарифов, выстроенную его администрацией, отмечает 360.ru.

Трамп 23 февраля рассказал о возможности делать «ужасные вещи» с другими государствами через торговые лицензии. Он уточнил, что в особенности речь идет о странах, которые «обкрадывали» страну в течение десятилетий, пишет сайт kp.ru.

Американский лидер отметил, что Верховный суд Соединенных Штатов предоставил ему как президенту гораздо больше полномочий и силы, чем было ранее, отмечает НСН.

21 февраля в Белом доме сообщили, что новые пошлины США вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, отмечает RT.

20 февраля Верховный суд США постановил отменить введенные Трампом пошлины на импортные товары. Ранее президент заявлял, что в случае такого решения придется разработать новый план. Министр финансов США Скотт Бессент, в свою очередь, пообещал искать другие юридические основания, чтобы сохранить максимальное число тарифов, сообщает ИА Регнум.

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