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«Роскосмос» заявил о согласии подготовить первого мьянманского космонавта

«Роскосмос»: Россия готова обеспечить отбор и подготовку космонавта из Мьянмы
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Фото: t.me/roscosmos_gk
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Россия и Мьянма договорились о сотрудничестве в подготовке первого мьянманского космонавта, соответствующий меморандум был подписан по итогам переговоров в Нейпьидо. Об этом 26 февраля госкорпорация «Роскосмос» сообщила в Telegram-канале.

Глава корпорации Дмитрий Баканов совершил рабочую поездку в Мьянму, где его принял глава республики Мин Аун Хлайн. В ходе визита состоялось подписание российско-мьянманского меморандума о развитии сотрудничества в области пилотируемой космонавтики. Документ был подписан 25 февраля по итогам переговоров Баканова с генеральным директором Мьянманского космического агентства доктором Сое Мьинт Маундом. В рамках его реализации «Роскосмос» готов обеспечить выбор и подготовку первого космонавта из республики.

«Сделан еще один весомый шаг в области взаимодействия между Россией и Мьянмой», — заявил Баканов.

Кроме того, стороны достигли договоренностей о размещении в Мьянме станции сбора измерений для системы ГЛОНАСС. Также планируется проработать размещение станции слежения за космическими объектами (автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве).

Под строительство станции уже выделена площадка на территории Мьянманского аэрокосмического инженерного университета. Глава республики, в свою очередь, выразил заинтересованность в интеграции страны в проект запуска студенческих наноспутников.

В ходе визита российская делегация ознакомилась с экспозицией Мьянманского космического агентства, где представлены макеты российских ракет. Заместитель генерального директора «Роскосмоса» Сергей Крикалев провел встречи со студентами и школьниками Мьянмы, интересующимися космонавтикой, и прочел лекции об истории освоения космоса.

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Баканов 3 декабря сообщил, что Россия и Индия будут взаимодействовать и сотрудничать в сфере космоса. Речь идет о содействии в направлениях двигателестроения, пилотируемой космонавтики, создания национальных орбитальных станций, а также подготовки кадров и ракетного топлива.

Глава «Роскосмоса» уточнил, что российская сторона имеет передовой опыт по космическим двигателям и орбитальному космосу, однако в рамках сотрудничества страны будут не «делиться» технологиями, а взаимовыгодно координировать друг с другом.

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