Никитин указал на готовность России восстановить авиасообщение с Кубой

Россия готова к восстановлению авиасообщения с Кубой в этом году, но нужны решения и с другой стороны. Об этом 26 февраля заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

«Со своей стороны, мы этого хотим (возобновления авиасообщения с Кубой. — Ред.), мы к этому готовы, нам нужны решения той стороны», — приводит слова Никитина «РИА Новости».

По его словам, вопрос возобновления авиасообщения будет зависеть от наличия топлива и возможности дозаправки на острове.

Российский президент Владимир Путин 18 февраля во время встречи с главой МИД Кубы Бруно Родригеса Паррилью назвал неприемлемыми новые ограничения против островного государства. Он также отметил, что два государства связывают исторические отношения.

Тогда же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия призывает США воздержаться от планов введения военно-морской блокады Кубы. По его словам, такие шаги чреваты серьезной дестабилизацией обстановки в регионе. Он добавил, что Россия будет последовательно продолжать поддержку Кубы в деле защиты ее суверенитета и безопасности.

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