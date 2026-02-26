Греф озвучил прогноз по курсу доллара на 2026 год

Глава «Сбера» Герман Греф 26 февраля озвучил официальный прогноз банка по курсу доллара на текущий год, который составляет 85–90 рублей. При этом его личная оценка на конец года составляет — 95–100 рублей за доллар.

«Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно по всем мыслимым и немыслимым показателям», — слова Грефа приводит «РИА Новости».

Греф также заявил, что курс в ближайшее время вряд ли останется вблизи 80 рублей за доллар. По его словам, на динамику рубля влияют несколько факторов, включая изменения платежного баланса, уровень цен на нефть и ожидаемую корректировку бюджетного правила.

Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев 24 февраля заявил, что на текущей неделе ожидаются колебания курсов доллара в пределах 74,50–79,50 рубля, евро — 88–93 рублей, юаня — в диапазоне 10,70–11,40 рубля.

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман 20 февраля заявил, что рубль сохраняет потенциал укрепления до 72–74 за доллар при сохранении текущей динамики на нефтяном и валютном рынках.

