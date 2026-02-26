Представителей Европейского союза (ЕС) никто не приглашал за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 26 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, ЕС не имеет права вмешиваться в процесс и должен «сидеть под столом и не вякать».

«Вас там никто не ждет. Вас туда, за этот стол переговоров, никто не приглашал, потому что вы не умеете себя вести, потому что вы уже там были, потому что вы мухлевали и жульничали, и вас схватили за руку», — отметила она.

Захарова также прокомментировала визит руководства ЕС и стран-союзников в Киев 24 февраля, отметив, что он не принес Украине никаких конкретных результатов, кроме «пустой картинки» и «старых лозунгов».

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля сообщил, что у противников государства не получается нанести ей стратегическое поражение, однако им так хочется, что «жить без этого не могут». Он также отметил, что они, «пытаясь найти хоть что-то», сами доводят себя до крайней черты, в результате чего жалеют о своих действиях.

В Женеве 18 февраля завершился третий раунд переговоров России, Украины и США, который состоялся в закрытом режиме. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по завершении встреч назвал трехсторонние переговоры сложными, но конструктивными. В свою очередь спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф сообщил, что стороны достигли значительного прогресса во время обсуждений.

