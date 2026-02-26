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Владимир Путин выступил на Госсовете Союзного государства. Главное

Путин: россиянам и белорусам сегодня обеспечены равные права
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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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В четверг, 26 февраля, президент России Владимир Путин вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко принял участие в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. В своей речи он коснулся, в частности, вопросов развития экономических, культурных и социальных связей между Россией и Белоруссией. Главные высказывания российского лидера — в материале «Известий».

Об углублении интеграции

Участникам Госсовета Союзного государства предстоит обсудить и утвердить важные решения, нацеленные на дальнейшее развитие отношений в политике, экономике и других сферах, рассказал российский лидер.

«Процесс углубления интеграции между двумя нашими государствами носит закономерный, естественный и взаимовыгодный характер», — подчеркнул Владимир Путин.

Он особенно обратил внимание на то, что в основе этого процесса лежат общие духовные и нравственные законы двух братских народов

О достигнутых успехах

Глава государства также обратил внимание на то, что этой весной исполняется 30 лет с момента подписания союзного договора между Белоруссией и Россией.

«За прошедшие десятилетия слаженными усилиями многого удалось добиться», — отметил президент.

Двум странам удалось сформировать общее социально-экономическое и культурное пространство, заявил российский лидер.

О равных правах для россиян и белорусов

Владимир Путин особенно подчеркнул, что гражданам России и Белоруссии на этом пространстве обеспечиваются равные возможности.

«Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни, гарантирована свобода в выборе места жительства и трудоустройства, предоставлена возможность участия в выборах на местном уровне, равный и беспрепятственный доступ к государственным, социальным и медицинским услугам», — сказал российский лидер.

Очередным шагом в интересах граждан станут принимаемые Госсоветом решения для защиты граждан от преследований со стороны других государств, отметил президент РФ.

Об экономике

На фоне успешного сотрудничества из года в год растет встречная российско-белорусская торговля и инвестиции, сообщил Владимир Путин.

«Россия лидирует по вложениям в экономику Белоруссии — сегодня это $4,5 млрд», — добавил президент.

В рамках заседания Госсовета ожидается принятие постановления о создании единого органа по стандартизации, рассказал он.

«Эта госструктура будет содействовать тому, чтобы наши люди получали качественные продукты», — пояснил российский лидер.

О транспорте

Также, по словам Владимира Путина, расширяется транспортная и логистическая сеть в Союзном государстве. Совершенствуется система пассажирских и грузовых перевозок, развивается инфраструктура.

«В этой связи идет и решение Госсовета о развитии сети пригородного сообщения в приграничных районах Союзного государства», — добавил президент РФ.

О международных вопросах

В своей речи президент РФ особенно отметил, что Россия и Белоруссия тесно, по-союзнически работают и в международных вопросах.

«Наши подходы в вопросах актуальной повестки всегда близки или совпадают», — подчеркнул Владимир Путин.

Он также обратил внимание на то, что две страны сообща выступают против санкционного давления.

Контекст

Страны Запада через неправительственные организации (НПО) намерены попытаться раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Белоруссии. Об этом 9 февраля сообщили на официальном сайте Службы внешней разведки (СВР).

«НПО западных стран, среди которых «демократизаторские» структуры, агентства и фонды США, Великобритании, ФРГ, Польши и других европейских государств, аккумулируют силы и средства, чтобы вновь попытаться раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Беларуси», — говорится в заявлении.

Отмечается, что для данной цели планируют найти новых оппозиционных деятелей в республике. В СВР добавили, что предполагается создать ресурс «обозленных» на президента Белоруссии Александра Лукашенко к президентским выборам 2030 года. В ведомстве добавили, что Запад надеется ослабить связку Москвы и Минска в рамках Союзного государства и затруднить России достижение целей специальной военной операции (СВО).

Россия не нуждается в том, чтобы Белоруссия представляла интересы Москвы в «Совете мира» по урегулированию в секторе Газа. Об этом 13 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В отличие от Минска мы <...> не определились со своей позицией по «Совету мира». <...> В данном случае мы вряд ли нуждаемся в том, чтобы Минск представлял там наши интересы», — сказал он в ходе брифинга.

Песков пояснил, что вопрос участия России в организации, созданной президентом США Дональдом Трампом, всё еще прорабатывается в МИД РФ. При этом учитываются мнения союзников и партнеров Москвы.

Пресс-секретарь президента России отметил, что формат Союзного государства с Белоруссией подразумевает координацию по широкому кругу вопросов, включая внешнеполитические, и эта координация с Минском сохранится. Кроме того, он напомнил, что Россия — единственная страна в мире, которая выделила Палестине $1 млрд для восстановления.

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