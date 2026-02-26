Владимир Путин выступил на Госсовете Союзного государства. Главное
В четверг, 26 февраля, президент России Владимир Путин вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко принял участие в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. В своей речи он коснулся, в частности, вопросов развития экономических, культурных и социальных связей между Россией и Белоруссией. Главные высказывания российского лидера — в материале «Известий».
Об углублении интеграции
Участникам Госсовета Союзного государства предстоит обсудить и утвердить важные решения, нацеленные на дальнейшее развитие отношений в политике, экономике и других сферах, рассказал российский лидер.
«Процесс углубления интеграции между двумя нашими государствами носит закономерный, естественный и взаимовыгодный характер», — подчеркнул Владимир Путин.
Он особенно обратил внимание на то, что в основе этого процесса лежат общие духовные и нравственные законы двух братских народов
О достигнутых успехах
Глава государства также обратил внимание на то, что этой весной исполняется 30 лет с момента подписания союзного договора между Белоруссией и Россией.
«За прошедшие десятилетия слаженными усилиями многого удалось добиться», — отметил президент.
Двум странам удалось сформировать общее социально-экономическое и культурное пространство, заявил российский лидер.
О равных правах для россиян и белорусов
Владимир Путин особенно подчеркнул, что гражданам России и Белоруссии на этом пространстве обеспечиваются равные возможности.
«Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни, гарантирована свобода в выборе места жительства и трудоустройства, предоставлена возможность участия в выборах на местном уровне, равный и беспрепятственный доступ к государственным, социальным и медицинским услугам», — сказал российский лидер.
Очередным шагом в интересах граждан станут принимаемые Госсоветом решения для защиты граждан от преследований со стороны других государств, отметил президент РФ.
Об экономике
На фоне успешного сотрудничества из года в год растет встречная российско-белорусская торговля и инвестиции, сообщил Владимир Путин.
«Россия лидирует по вложениям в экономику Белоруссии — сегодня это $4,5 млрд», — добавил президент.
В рамках заседания Госсовета ожидается принятие постановления о создании единого органа по стандартизации, рассказал он.
«Эта госструктура будет содействовать тому, чтобы наши люди получали качественные продукты», — пояснил российский лидер.
О транспорте
Также, по словам Владимира Путина, расширяется транспортная и логистическая сеть в Союзном государстве. Совершенствуется система пассажирских и грузовых перевозок, развивается инфраструктура.
«В этой связи идет и решение Госсовета о развитии сети пригородного сообщения в приграничных районах Союзного государства», — добавил президент РФ.
О международных вопросах
В своей речи президент РФ особенно отметил, что Россия и Белоруссия тесно, по-союзнически работают и в международных вопросах.
«Наши подходы в вопросах актуальной повестки всегда близки или совпадают», — подчеркнул Владимир Путин.
Он также обратил внимание на то, что две страны сообща выступают против санкционного давления.
Контекст
Страны Запада через неправительственные организации (НПО) намерены попытаться раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Белоруссии. Об этом 9 февраля сообщили на официальном сайте Службы внешней разведки (СВР).
«НПО западных стран, среди которых «демократизаторские» структуры, агентства и фонды США, Великобритании, ФРГ, Польши и других европейских государств, аккумулируют силы и средства, чтобы вновь попытаться раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Беларуси», — говорится в заявлении.
Отмечается, что для данной цели планируют найти новых оппозиционных деятелей в республике. В СВР добавили, что предполагается создать ресурс «обозленных» на президента Белоруссии Александра Лукашенко к президентским выборам 2030 года. В ведомстве добавили, что Запад надеется ослабить связку Москвы и Минска в рамках Союзного государства и затруднить России достижение целей специальной военной операции (СВО).
Россия не нуждается в том, чтобы Белоруссия представляла интересы Москвы в «Совете мира» по урегулированию в секторе Газа. Об этом 13 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В отличие от Минска мы <...> не определились со своей позицией по «Совету мира». <...> В данном случае мы вряд ли нуждаемся в том, чтобы Минск представлял там наши интересы», — сказал он в ходе брифинга.
Песков пояснил, что вопрос участия России в организации, созданной президентом США Дональдом Трампом, всё еще прорабатывается в МИД РФ. При этом учитываются мнения союзников и партнеров Москвы.
Пресс-секретарь президента России отметил, что формат Союзного государства с Белоруссией подразумевает координацию по широкому кругу вопросов, включая внешнеполитические, и эта координация с Минском сохранится. Кроме того, он напомнил, что Россия — единственная страна в мире, которая выделила Палестине $1 млрд для восстановления.