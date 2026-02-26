Суд продлил меру пресечения бойцу ММА Исмаилову до 13 августа
Дорогомиловский суд Москвы продлил до 13 августа меру пресечения в виде заключения под стражей бойцу смешанных единоборств (ММА) Зауру Исмаилову, устроившему «спарринг» с памятником ветеранам МЧС. Об этом 26 февраля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Защита Исмаилова просила суд избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
«Прошу обратить внимание на его заболевание, а именно рассеянный склероз, — отметил адвокат, также подчеркнув, что недуг в текущий момент находится в фазе обострения.
В прокуратуре Москвы в декабре прошлого года сообщили, что суд заключил под стражу бойца Исмаилова. Отмечалось, что фигурант во время судебного заседания возражал против избрания меры пресечения в виде ареста.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело после публикации видео, на котором мужчина проводил тренировку у мемориала. Исмаилов опубликовал видео, на котором он имитировал удары руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика в Москве. На следующий день, 6 декабря, мужчину задержали.
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