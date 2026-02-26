Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Зафиксированная ключевая ставка на уровне 12% годовых позволит сбалансировать движение экономики в России, такое предположение высказал 26 февраля глава Сбербанка Герман Греф в ходе конференц-звонка с аналитиками.
Экономист отметил, что эксперты финансового учреждения пытались понять, при какой ставке тенденция падения экономики может измениться на небольшой рост инвестиционной активности.
«По нашим ощущениям, это ставка лежит в районе 12% годовых. Поэтому мы ждем как можно более быстрого выхода на эту ставку, с тем чтобы сбалансировать движение экономики», — приводит слова Грефа ТАСС.
Центральный банк (ЦБ) РФ 13 февраля снизил ключевую ставку до уровня 15,5% годовых. В заявлении регулятор отметил, что российская экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.
Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина допустила, что в дальнейшем может произойти еще большее понижение ключевой ставки (более чем на 0,5 п.п.), также этот процесс может быть заморожен на какое-то время.
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