Реклама
Прямой эфир
Мир
Политолог предрек крах глобализации на фоне войны в Персидском заливе
Общество
Масштабная проверка систем оповещения населения в РФ пройдет 4 марта
Мир
В Дубае организовали пункт временного размещения для застрявших туристов
Мир
Ульянов сообщил о позиции России по диалогу с Израилем и США об Иране
Мир
СМИ сообщили о запуске Ираном сверхтяжелой ракеты в сторону баз США
Армия
Средства ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА над регионами России
Мир
Трамп сообщил о ликвидации военного руководства Ирана за один час
Мир
Израиль 1 марта дважды ударил по иранскому ядерному объекту в Натанзе
Экономика
Силуанов дал советы по надежному инвестированию накоплений
Экономика
ЦБ понизил курс доллара на 3 марта до 77,17 рубля
Мир
Трамп заявил о гордости от выхода США из ядерной сделки с Ираном
Общество
Первый после приостановки полетов рейс из ОАЭ приземлился в Москве
Общество
Спасатель дал советы при провале под лед
Мир
Стало известно об отправке первого с начала суток самолета из аэропорта Дубая
Мир
Медведев назвал победу в СВО главной целью России
Авто
Банк России назвал опасные регионы по ОСАГО
Мир
Израиль нанес удары по югу Бейрута

FT рассказала об исках бизнеса после отмены пошлин Верховным судом США

FT: решение Верховного суда США по пошлинам вызвало волну судебных разбирательств
0
EN
Фото: REUTERS/Mike Blake
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Более 900 компаний подали в суд на США из-за торговых пошлин американского президента Дональда Трампа, которые были отменены Верховным судом США. Об этом 26 февраля сообщает газета Financial Times.

«Судебная тяжба грозит новой волной нестабильности вокруг важнейшего элемента второго президентского срока Трампа и ставит под угрозу источник доходов, который он обещал использовать для самых разных целей», — говорится в материале.

Как пишет издание, компании спешат подать иски о возврате пошлин, наложенных на страны по всему миру, которые они были вынуждены выплачивать, что приводит к судебным разбирательствам.

Преодолеть тарифы: бизнес США потребовал вернуть деньги за трамповские пошлины
Будут ли американские власти возмещать собранные средства и ждать ли введения новых сборов

Днем ранее сообщалось, что администрация американского лидера ищет новые способы введения тарифов, после того как Верховный суд США отменил большинство ранее установленных пошлин. Уточнялось, что потенциальные новые тарифы могут коснуться крупномасштабных аккумуляторов, чугунных и железных фитингов, пластиковых труб, промышленной химии, а также оборудования для электросетей и телекоммуникаций.

Трамп 21 февраля заявил о повышении ранее введенных им пошлин на импорт из всех стран мира с 10 до 15%. Европейские предприниматели в этот же день выразили обеспокоенность возможной отменой торговых пошлин, введенных американским лидером.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026