FT рассказала об исках бизнеса после отмены пошлин Верховным судом США

Более 900 компаний подали в суд на США из-за торговых пошлин американского президента Дональда Трампа, которые были отменены Верховным судом США. Об этом 26 февраля сообщает газета Financial Times.

«Судебная тяжба грозит новой волной нестабильности вокруг важнейшего элемента второго президентского срока Трампа и ставит под угрозу источник доходов, который он обещал использовать для самых разных целей», — говорится в материале.

Как пишет издание, компании спешат подать иски о возврате пошлин, наложенных на страны по всему миру, которые они были вынуждены выплачивать, что приводит к судебным разбирательствам.

Днем ранее сообщалось, что администрация американского лидера ищет новые способы введения тарифов, после того как Верховный суд США отменил большинство ранее установленных пошлин. Уточнялось, что потенциальные новые тарифы могут коснуться крупномасштабных аккумуляторов, чугунных и железных фитингов, пластиковых труб, промышленной химии, а также оборудования для электросетей и телекоммуникаций.

Трамп 21 февраля заявил о повышении ранее введенных им пошлин на импорт из всех стран мира с 10 до 15%. Европейские предприниматели в этот же день выразили обеспокоенность возможной отменой торговых пошлин, введенных американским лидером.

