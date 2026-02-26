Великобритания сознательно препятствует мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом 26 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Британцы продолжают проявлять активный интерес к сохранению очага нестабильности в нашем регионе. Они всячески препятствуют долгосрочному и устойчивому урегулированию кризиса», — сказала она на брифинге.

По ее словам, развертывание британских войск на Украине будет означать не окончание конфликта, а его затягивание и увеличение рисков масштабного военного столкновения с участием большего числа государств. Захарова также подчеркнула, что в случае военной интервенции на Украину иностранные контингенты станут для России законной военной целью.

Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ 24 февраля сообщило, что Великобритания и Франция намерены вооружать Украину ядерным оружием. Речь идет о скрытой передаче украинской стороне европейских комплектующих, оборудования и технологий в данной сфере.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что «не брезгующие никакими средствами» противники РФ понимают, чем может закончиться попытка использовать ядерное оружие. По его словам, западные государства таким образом пытаются сорвать мирный переговорный процесс.

