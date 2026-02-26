Мужчина убил свою бывшую девушку на юге Москвы и покинул Россию

В Москве мужчина с ножом жестоко расправился с бывшей девушкой, возбуждено уголовное дело. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России по столице.

Инцидент произошел вечером 21 февраля, когда девушка возвращалась домой и разговаривала по видеосвязи с родителями. В подъезде ее подкараулил бывший парень и накинулся с ножом, после чего девушка скончалась в медучреждении.

«В одну из столичных больниц была доставлена девушка 2004 года рождения с множественными колото-резаными ранениями. Через непродолжительный период она скончалась от полученных повреждений», — написали в канале ведомства в мессенджере MAX.

Уточняется, что после преступления мужчина покинул Россию. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Обвиняемого заочно арестовали, расследование продолжается.

Как рассказал источник «Известий», подозреваемый прилетел из Ирландии и является гражданином Молдавии.

Пресс-служба Калининского районного суда Уфы 24 февраля сообщила о вынесении приговора 68-летней женщине, которая убила своего сына ножом. По версии следствия, подсудимая в ходе ссоры нанесла мужчине не менее двух ударов ножом в грудь и спину. От полученных ранений ее сын скончался на месте. Отмечалось, что женщина частично признала свою вину.

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