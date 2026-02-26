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Ученые рассказали о возможном сохранении жизни во льдах Марса

Science Daily: на Марсе могут сохраниться следы древней жизни
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Фото: Global Look Press/Alberto Sibaja
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Следы древней жизни на Марсе могут сохраняться десятки миллионов лет в толще льда, даже под воздействием космического излучения. К такому выводу пришли ученые NASA и Пенсильванского университета, показавшие в лабораторных экспериментах, что лед способен защищать органические молекулы значительно эффективнее марсианской почвы. Об этом 25 февраля сообщили в журнале Science Daily.

Исследователи смоделировали условия Красной планеты, чтобы проверить, способны ли биологические молекулы сохраняться в марсианской среде. В экспериментах аминокислоты бактерии E. coli, заключенные в чистый водяной лед, выдержали эквивалент более 50 млн лет воздействия космического излучения.

Ученые поместили образцы бактерий в лед и подвергли их гамма-излучению при температуре около минус 60 градусов по Фаренгейту, создав условия, близкие к ледяным регионам Марса. Часть образцов также смешали с минералами и глинистыми породами, характерными для марсианского грунта. Именно сравнение показало ключевую разницу: в чистом льду сохранилось более 10% аминокислот, тогда как в смеси с почвой органические соединения разрушались примерно в десять раз быстрее.

По мнению авторов, защитный эффект объясняется физическими свойствами льда. В твердой ледяной среде частицы, возникающие при радиационном воздействии, оказываются «замороженными» и хуже достигают органических молекул. В присутствии минералов, напротив, на границе лед – порода формируется тонкий слой, ускоряющий разрушение веществ.

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Полученные результаты меняют приоритеты будущих миссий по поиску жизни. Если ранее основное внимание уделялось изучению камней и осадочных пород, теперь ученые считают более перспективным бурение в участках чистого подповерхностного льда или вечной мерзлоты. Исследование также имеет значение для изучения ледяных спутников Юпитера и Сатурна — Европы и Энцелада. При более низких температурах разрушение органических молекул замедляется еще сильнее, что повышает вероятность сохранения биологических следов.

Ученые отмечают, что большая часть марсианского льда скрыта непосредственно под поверхностью планеты. Для его изучения будущим аппаратам потребуется буровое оборудование, сопоставимое с возможностями миссии Phoenix, впервые обнаружившей лед в 2008 году. Работа показывает, что марсианские ледяные залежи могут выступать своеобразными «капсулами времени», способными сохранить химические следы возможной древней биосферы планеты.

Science Daily 18 февраля сообщил о продолжающемся сжатии Луны. Уточнялось, что спутник Земли продолжает сокращаться по мере охлаждения ее внутренней части. По словам исследователей, это приводит к накоплению напряжения в коре и формированию тектонических структур.

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