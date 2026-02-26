Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев 26 февраля обыграл американца Джейден Бруксби в матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP-500) в Дубае и стал полуфиналистом.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянина, посеянного под третьим номером. В этом матче Медведев сделал семь эйсов, не допустил ни одной ошибки на подаче и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Его 25-летний соперник не смог подать ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и не выиграл ни одного брейк-пойнта.
В полуфинале Медведев встретится с победителем пары канадца Феликс Оже-Альяссим (8-я ракетка мира) и чеха Иржи Легечка (24-я ракетка мира).
Турнир ATP-500 в Дубае завершится 28 февраля, его призовой фонд составляет $3,3 млн.
Медведев 24 февраля вышел во второй круг турнира ATP 500 в Дубае, обыграв китайца Шан Цзюнчэна. Матч завершился со счетом 6:1, 6:3.
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