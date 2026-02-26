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В «Ингосстрахе» рассказали о новых формах работы с агентами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Ингосстрах» изменил методы работы с агентами. После завершения перехода на электронный документооборот и изменения витрины баланса агентам стало проще взаимодействовать с компанией и получать агентское вознаграждение, сообщили в пресс-службе страховщика.

Начисление комиссионного вознаграждения теперь происходит в момент выпуска договора страхования. В обновленной витрине баланса агент сам выбирает, по каким договорам он хочет получить выплаты, и может самостоятельно формировать агентские отчеты неограниченное количество раз или настроить регулярное автоматическое формирование.

Также ускорению документооборота поспособствовал переход на простую электронную подпись, сообщили в компании. Сегодня оформить все необходимые документы агент может за один день в полностью цифровом формате, без посещения офиса. На сегодняшний день ПЭП используют 99% продающих агентов «Ингосстраха», а 78% от общего количества новых агентских договоров заключено именно в электронной форме.

«Мы выстраиваем сотрудничество с агентским сообществом как с долгосрочными партнерами, стремясь создать для них современную, удобную и прозрачную среду для работы. Страховые агенты для нас — важнейшая часть бизнеса и мы последовательно развиваем инструменты, которые усиливают качество сервиса для них. Цель этих улучшений — снять лишние барьеры, дать агентам больше самостоятельности и создать условия, в которых они могут сосредоточиться на развитии своего бизнеса и качественной работе с клиентами. В современном ритме особенно важно, чтобы все процессы стали быстрее и удобнее, обеспечивая оперативное и эффективное взаимодействие», — поделилась начальник управления развития агентских продаж «Ингосстраха» Карина Елизарова.

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