Реклама
Прямой эфир
Мир
Совбез ООН проведет срочное заседание по ситуации вокруг Ирана
Мир
МАГАТЭ сообщило об отсутствии радиологического воздействия на объектах Ирана
Мир
Новые взрывы произошли в нескольких городах Ирана
Мир
Четыре человека пострадали в результате взрыва у отеля в Дубае
Мир
Зеленский назвал Трампа лишь посредником в урегулировании конфликта
Мир
В Совфеде заявили об угрозе безопасности всего мира из-за ударов по Ирану
Мир
Лавров и глава МИД Катара выступили за прекращение эскалации вокруг Ирана
Мир
Al Jazeera заявил о планах США и Израиля уничтожить систему безопасности Ирана
Мир
Во Франции предрекли катастрофу из-за атаки на Иран
Мир
Reuters узнало об остановке движения ряда танкеров с нефтью через Ормузский пролив
Мир
Востоковед заявил о нежелании Трампа затягивать операцию против Ирана
Мир
Финляндия осудила эскалацию напряженности на Ближнем Востоке
Мир
Свыше 20 иранских провинций были атакованы США и Израилем
Мир
Орбан допустил прекращение поставок электроэнергии на Украину
Мир
КСИР Ирана снова начал наносить ракетные удары по базам США
Мир
В ООН призвали к благоразумию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Мир
ЦАХАЛ начала наносить удары по ракетным установкам Ирана

«Россети» введут новую подстанцию в Салехарде и реализуют проекты электроснабжения добычи на Ямале

0
EN
Фото: ПАО «Россети»
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Группа «Россети» направит более 4,7 млрд рублей на модернизацию и развитие электросетевой инфраструктуры Ямало-Ненецкого автономного округа в 2026 году. Инвестиционные планы на встрече в Москве обсудили губернатор региона Дмитрий Артюхов и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

«Ямал сегодня находится в активной фазе развития: мы набрали высокие темпы строительства социальных объектов — школ, больниц, детских садов, жилых домов — и намерены их сохранять. Параллельно масштабно обновляем инженерную инфраструктуру в городах и поселках. Любое строительство и новые микрорайоны требуют соответствующего усиления энергетической мощи», — сказал Артюхов. Он назвал сотрудничество с «Россетями» одним из ключевых элементов в создании комфортной и надежной среды на Ямале.

Рюмин отметил, что Ямал имеет особое значение для развития России, обеспечивая около 80% добычи природного газа. Поэтому многие крупные проекты «Россетей» связаны с электроснабжением производственных кластеров и повышением надежности передачи в регион мощности крупнейшей генерации Западной Сибири, включая Уренгойскую и Сургутские ГРЭС.

«В последние годы Ямал также ассоциируется с социальным ростом — здесь увеличивается численность населения, реализуются успешные образовательные проекты, создаются новые профессиональные возможности для людей. Поэтому сейчас многие наши задачи связаны с электроснабжением строящихся жилых кварталов в столице региона, Тарко-Сале и других городах. Так, в 2026 году планируем ввести в работу новую подстанцию для микрорайона Обдорский в Салехарде», — сказал Рюмин.

На встрече обсуждалось функционирование сетевого комплекса в зимний сезон. Основной причиной технарушений на Крайнем Севере является климатический фактор. В 2025 году в рамках подготовки к отопительному периоду в дополнение к основным мероприятиям «Россети» выполнили работы для увеличения устойчивости ЛЭП Ямбургского и Салехардского энергоузлов к ветровым нагрузкам и образованию гололедно-изморозевых отложений.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026