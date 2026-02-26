«Россети» введут новую подстанцию в Салехарде и реализуют проекты электроснабжения добычи на Ямале

Группа «Россети» направит более 4,7 млрд рублей на модернизацию и развитие электросетевой инфраструктуры Ямало-Ненецкого автономного округа в 2026 году. Инвестиционные планы на встрече в Москве обсудили губернатор региона Дмитрий Артюхов и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

«Ямал сегодня находится в активной фазе развития: мы набрали высокие темпы строительства социальных объектов — школ, больниц, детских садов, жилых домов — и намерены их сохранять. Параллельно масштабно обновляем инженерную инфраструктуру в городах и поселках. Любое строительство и новые микрорайоны требуют соответствующего усиления энергетической мощи», — сказал Артюхов. Он назвал сотрудничество с «Россетями» одним из ключевых элементов в создании комфортной и надежной среды на Ямале.

Рюмин отметил, что Ямал имеет особое значение для развития России, обеспечивая около 80% добычи природного газа. Поэтому многие крупные проекты «Россетей» связаны с электроснабжением производственных кластеров и повышением надежности передачи в регион мощности крупнейшей генерации Западной Сибири, включая Уренгойскую и Сургутские ГРЭС.

«В последние годы Ямал также ассоциируется с социальным ростом — здесь увеличивается численность населения, реализуются успешные образовательные проекты, создаются новые профессиональные возможности для людей. Поэтому сейчас многие наши задачи связаны с электроснабжением строящихся жилых кварталов в столице региона, Тарко-Сале и других городах. Так, в 2026 году планируем ввести в работу новую подстанцию для микрорайона Обдорский в Салехарде», — сказал Рюмин.

На встрече обсуждалось функционирование сетевого комплекса в зимний сезон. Основной причиной технарушений на Крайнем Севере является климатический фактор. В 2025 году в рамках подготовки к отопительному периоду в дополнение к основным мероприятиям «Россети» выполнили работы для увеличения устойчивости ЛЭП Ямбургского и Салехардского энергоузлов к ветровым нагрузкам и образованию гололедно-изморозевых отложений.

