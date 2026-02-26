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Reuters сообщило о росте численности безработной молодежи в Великобритании

Reuters: число безработной молодежи почти достигло отметки в 1 млн в Британии
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Фото: REUTERS/Toby Melville/File Photo
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Число безработных и нигде не занятых молодых людей практически достигло показателя в 1 млн человек в Великобритании. Об этом 26 февраля сообщило агентство Reuters.

Агентство отмечает, что показатель NEET (молодежь, которая не работает и не учится) позволяет более точно отследить проблемы на рынке труда, чем иные статистические данные и опросы.

«Количество NEET в возрасте от 16 до 24 лет выросло до 957 тыс. в IV квартале 2025 года с показателя 946 тыс. в III квартале», — говорится в материале.

Эксперты считают, что всему виной тот факт, что повышение минимальной заработной платы и отчислений работодателей в фонд социального страхования способствует усложнению условий трудоустройства для молодых британцев.

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В Докладе JRF 27 января сообщалось, что в Британии зафиксировали рекордный за 30 лет рост крайней нищеты. Как уточнили в организации, к категории крайней нищеты относятся домохозяйства с доходом не более 40% от официальной черты бедности. В среднем доход таких семей на 59% ниже порога бедности.

Bloomberg в декабре 2025 года указало на рост безработицы среди молодежи в Британии. Тогда среди молодежи Великобритании от 16 до 24 лет уровень безработицы вырос до 16% в октябре 2025 года. Отмечалось, что общее количество безработных молодых людей в Великобритании достигло приблизительных значений в 735 тыс. человек.

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