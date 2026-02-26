Politico сообщила о тайном управлении Европой послами ЕС из бункера
Послы стран Евросоюз (ЕС) регулярно встречаются в специальном «бункере», стены которого защищены от прослушки, чтобы обсудить самые острые вопросы, об этом пишет 26 февраля издание Politico.
В защищенных помещениях собираются члены Комитета постоянных представителей (Coreper II), такие совещания помогают им оперативно реагировать на глобальные вызовы и конфликты, указывает СМИ.
«Еще до начала нашего председательства я сказала коллегам, что мы будем проводить два заседания Coreper (Комитета постоянных представителей) в неделю вместо обычного одного», — приведены слова посла Польши при ЕС Агнешки Бартол.
Дипломат добавила, что число таких встреч стало неожиданно расти, поскольку они стали необходимыми в связи с ростом объема задач.
«Комплекс помещений, включая «бункер» в подвале, необходимый для защиты от слежки, стал местом встреч послов ЕС, которые играют более значительную роль, чем когда-либо прежде, в определении ответных мер блока на все вызовы нашего времени», — указано в статье.
Как заявила 22 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Евросоюз не сможет преодолеть кризис и вернуться к нормальному развитию без покаяния и признания собственных ошибок. Дипломат отметила, что на форумах в Давосе и Мюнхене европейские политики констатировали кризисное положение объединения, отсутствие солидарности и крах «миропорядка, основанного на правилах».
