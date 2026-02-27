Затеянный мир: во втором «Монархе» у Конга появился новый враг

Гигантский осьминог, ловко перемещающийся по суше, и его шустрые «дети» — главные фантастические элементы второго сезона «Монарха: Наследие монстров». Премьера шоу, одного из самых дорогих в линейке Apple, состоится 27 февраля. Однако вопреки ожиданиям фанатов лента по‑прежнему делает упор не на зрелищные сцены с чудовищами, а на политические интриги и человеческие драмы. Такая концепция вызвала критику после первого сезона, но создатели остались верны выбранному пути. «Известия» посмотрели первые эпизоды до релиза и выяснили, что улучшилось во втором сезоне и над чем авторам еще предстоит поработать.

Почему провалился первый сезон

Нужно признать честно: первый сезон «Монарха» был провальным. Публике обещали сражения монстров, все ждали, что именно это в сериале и будет. Но вместо чудовищ было главным образом ожидание, когда же они наконец вообще появятся в кадре. В сериале про гигантских кайдзю самих кайдзю практически не оказалось!

Фото: Legendary Television

Вместо них нам предъявили бледное подобие политического триллера про тайную правительственную организацию, задача которой — взять обитателей «земли Санникова» под контроль. Сериал страдал от затянутых сцен с малоинтересными героями, ведущими пустые разговоры, а Курт Рассел в образе главной звезды пошловато блестел белоснежной улыбкой. По шуточному предположению, именно зубы его персонажа спасли его от гибели: они отражали смертоносные лучи Титанов обратно в них самих.

В первом сезоне нашлось место нескольким эффектным сценам с Годзиллой, а в финале последнего эпизода неожиданно появился Конг собственной персоной. Однако зрители недоумевали: почему так мало экранного времени досталось монстрам? Из‑за этого многие переставали смотреть шоу уже после середины сезона.

Фото: Legendary Television Курт Рассел

Создатели шоу оправдывались, $200 млн ушли на приобретение лицензии у японских правообладателей, дорогостоящие съемки в Канаде и гонорары Рассела, а также его сына, исполняющего роль героя в юности. Они анонсировали увеличение бюджета до $250 млн в следующем сезоне — съемки перенесут в Австралию, где рассчитывают сократить расходы. При этом актер запросил повышенный гонорар, но команда готова с этим смириться. Все-таки он признанная звезда. К тому же, по слухам, минута экранного времени Годзиллы обходится дороже, чем весь сезон с участием Рассела.

Фото: Legendary Television

С точки зрения стороннего наблюдателя, тут бы признать поражение и закончить искать компромисс, потому что даже если вложить по $25 млн в каждый из 10 эпизодов — это всё равно мало для того, чтобы делать непрерывный экшен с монстрами. Но во франшизу вложены слишком большие деньги. Сейчас все понимают: либо во втором сезоне нам наконец-то предъявят монструозный бестиарий во всей красе, либо презрению и хейту не будет предела. На «Монстроверс» и так уже смотрят искоса, больше права на ошибку нет.

Что показывают во втором сезоне «Монарха»

Второй сезон начинается тем же, чем закончился первый — встречей героев с Конгом. Но, как уже говорилось выше, денег мало, поэтому нет ничего удивительного, что дальше идут разговоры, разговоры и опять разговоры. Следующих чудовищ приходится ждать долго. При этом чувствуется, что команду сценаристов обновили и усилили, потому что сериал стал более синефильским. Так, герои здесь оказываются на секретном крейсере «Монарх», и сцены на нем во многом решены как в «Звездном пути». Правда, в «Стар Треке» герои харизматичные, а здесь не очень, но какое-то время на этом настроении удается продержаться.

Фото: Legendary Television

Потом будет несколько цитат из самого первого «Парка юрского периода», одна настолько развернутая, что даже мурашки по коже. Помните момент, когда дети прячутся в помещении от рапторов? Здесь он воспроизведен с удивительной точностью, только герои тут взрослые, а метафора здесь вполне ясна: перед гигантскими монстрами всё человечество — это просто беззащитная малышня.

Этой мысли «Монарх» и посвящен. Ощущению уязвимости перед большой бедой. Еще в первом сезоне много говорилось о психологических травмах после «Дня Джи», дня, когда Годзилла явил себя миру во всей красе. А поскольку действие сериала развивалось в разных странах и с персонажами разных национальностей, то мы понимали, что «День Джи» у всех может быть свой. 11 сентября, 7 октября — просто точка, после которой уже невозможно оставаться прежними. Надо или признать себя жертвами большой истории, или что-то менять. И первые эпизоды второго сезона герои много размышляют о том, какую из этих моделей поведения они примут.

Фото: Legendary Television

Также первый сезон, где герои показывались в разных возрастах параллельно, намекал нам на то, что отцы ели виноград, а у детей оскомина. Лирические зарисовки приключений в середине ХХ века продолжатся и здесь, и опять мы вслед за персонажами будем решать, виноваты ли наши отцы и деды или мы не имеем права их судить, потому что сами наступаем на те же грабли. Понятно, что в случае с «Монархом» все эти конфликты даны вполне топорно, но зрителю тоже надо чем-то себя развлекать, пока он осиливает 10 эпизодов на сезон. Значит, приходится размышлять, искать смыслы и самостоятельно углублять их, раз авторам было недосуг.

Здесь, как и в каждом первом американском фильме, во всех сценах разлито недоверие к правительству и социальным институтам, которые служат не народу, а укреплению контроля над ним. Презрение к бюрократам и разного рода «паразитам», которые мешают жить честным людям. Конечно, экологический аспект остается в фокусе, но в итоге мысль смещается к иной идее — о том, что человечество за свою самонадеянность будет наказано силами, до которых ему не дотянуться.

Фото: Legendary Television

Но об этом можно почитать в рецензии, а сериал о монстрах смотрят, чтобы их увидеть. Поэтому отчаявшиеся авторы, словно на последние деньги, в первых двух эпизодах второго сезона расщедриваются и презентуют нам главное достоинство сиквела — Кайдзю, который в рекламе фигурировал как Титан Х. Огромного осьминога, который может перемещаться по суше.

Собственно, именно это сразу обращает на себя внимание. Гигантская тварь на длинных гибких конечностях кажется гораздо опаснее Годзиллы и Конга, последний на ее фоне вообще выглядит просто пушистой мартышкой. А у нее еще и куча кровожадных «малышей», так что во втором эпизоде будет новый приступ ностальгии: вспомним «Нечто» и «Чужого», там тоже сцены будут цитироваться с большой любовью. Кстати, если синефильской фантазии авторам хватило на весь сезон, то это будет интересной фишкой для тех, кто любит классику жанрового кино.

Фото: Legendary Television

Титан Х настолько ужасен, что, глядя на него, испытываешь, как и при виде любой угрозы такого масштаба, робкую надежду на то, что человечество наконец-то объединится, поняв, что только так можно выжить. Но функционеры на крейсере «Монарх» подозрительно упорно пытаются связаться с руководством «наверху» и получить четкие инструкции, так что над нашими надеждами в следующих сериях здесь не раз посмеются.

Но хорошо смеется тот, у кого зрители после пары эпизодов продолжат смотреть дальше. Уже сейчас понятно, что даже на Титане Х стараются экономить, показывая его преимущественно под водой. И если дальше опять начнутся длительные разговоры о том, куда дальше идти и кто виноват, нервы у фанатов сдадут окончательно. Будет осьминог плавать один в своем невостребованном ареале, а Конг в одной сцене так сладко спит, что хочется последовать его примеру.