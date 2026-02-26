Reuters сообщило об уходе Борге с поста президента ВЭФ из-за дела Эпштейна
Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Борге Бренде покидает свой пост. Об этом 26 февраля сообщает агентство Reuters.
По его данным, президент объявил об уходе в отставку спустя несколько недель после того, как руководство форума инициировало независимое расследование в связи с его контактами с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что после публикации документов американскими властями Бренде направил совету попечителей ВЭФ письмо. В нем он назвал встречи с американским бизнесменом ошибкой.
Бренде подчеркнул, что после того как в июле 2019 года стали известны обвинения против Эпштейна, он проинформировал своих начальников в ВЭФ о состоявшихся контактах.
По информации газеты, в опубликованных PDF-файлах содержатся многочисленные электронные письма и чаты между Эпштейном и Бренде за 2018 и 2019 годы, которые свидетельствуют об их дружеских отношениях.
Газета The Sun 25 февраля сообщила о запрете на верховую езду для экс-принца Эндрю после ареста. Ему запретили появляться сидящим на лошади, чтобы избежать публичного резонанса на фоне расследования.
Ранее, 20 февраля, The Wall Street Journal писала об аресте младшего брата британского короля Карла III, принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, за пересылку конфиденциальных правительственных документов Эпштейну.
