Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

Reuters сообщило об уходе Борге с поста президента ВЭФ из-за дела Эпштейна

Reuters: президент ВЭФ Борге покидает пост из-за связей с Эпштейном
0
EN
Фото: Global Look Press/Britta Pedersen/dpa
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Борге Бренде покидает свой пост. Об этом 26 февраля сообщает агентство Reuters.

По его данным, президент объявил об уходе в отставку спустя несколько недель после того, как руководство форума инициировало независимое расследование в связи с его контактами с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что после публикации документов американскими властями Бренде направил совету попечителей ВЭФ письмо. В нем он назвал встречи с американским бизнесменом ошибкой.

Бренде подчеркнул, что после того как в июле 2019 года стали известны обвинения против Эпштейна, он проинформировал своих начальников в ВЭФ о состоявшихся контактах.

По информации газеты, в опубликованных PDF-файлах содержатся многочисленные электронные письма и чаты между Эпштейном и Бренде за 2018 и 2019 годы, которые свидетельствуют об их дружеских отношениях.

Американский порок: приведет ли «дело Эпштейна» к фиаско республиканцев на выборах
Этот и другие скандалы будут преследовать Трампа на протяжении всей кампании в конгресс — что он обернет в свою пользу

Газета The Sun 25 февраля сообщила о запрете на верховую езду для экс-принца Эндрю после ареста. Ему запретили появляться сидящим на лошади, чтобы избежать публичного резонанса на фоне расследования.

Ранее, 20 февраля, The Wall Street Journal писала об аресте младшего брата британского короля Карла III, принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, за пересылку конфиденциальных правительственных документов Эпштейну.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026