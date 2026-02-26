Захарова назвала «людоловскими пепелацами» машины для отлова мужчин на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 26 февраля на брифинге назвала транспортные средства, которые используют сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине в ходе мобилизационных мероприятий, «людоловскими пепелацами».
По мнению дипломата, действия украинских властей свидетельствуют о полном безразличии к судьбам граждан страны, которых не жалеют ни при задержании на улицах, ни на поле боя.
«Не знаю, как называть эти людоловские пепелацы. Лучше, наверное, не скажешь», — заявила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что задачей администрации президента Украины Владимира Зеленского является превращение жителей страны в заложников и управляемую массу. Она добавила, что граждан силой заставляют присягать на верность режиму и «идти на заклание».
Сотрудники ТЦК 24 февраля выстрелили в мужчину в ходе конфликта при попытке мобилизации. Уточняется, что между военкомами и двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого одного из мужчин застрелили, а сотрудник украинского военкомата получил ножевое ранение.
Добровольно сдавшийся в плен Вооруженных сил (ВС) РФ под Димитровом Донецкой Народной Республики (ДНР) солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Бойко в тот же день рассказал, что его мобилизовали прямо во время прогулки с собакой.
