«Возьми телефон, детка»: что за мем, как появился, кто такой Toxi$

В соцсетях набирают популярность мемы с участием рэпера Toxi$ (настоящее имя — Андрей Смелянский) и его трека Nobody. Пользователи массово обыгрывают фрагмент выступления артиста под разные жизненные ситуации. Все подробности — в материале «Известий».

История появления мема

Трек Nobody был записан артистом совместно с исполнителями Big Baby Tape и Aarne для альбома SLAANG, вышедшего в ноябре 2025 года. Песня Nobody посвящена непростым отношениям лирического героя с девушкой, которая не отвечает на его звонки. В тексте упоминается, что автор долго добивался ее внимания и потратил на нее значительные суммы.

Строчки, получившие широкое распространение, гласят: «Возьми телефон, детка. Я знаю: ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил на тебя сотня и наверх еще сотня». Изначально под композицию в соцсетях преимущественно снимали танцевальные видео, но ситуация изменилась в конце февраля, когда в сети завирусился фрагмент прямой трансляции исполнителя.

На видеозаписи Toxi$ с побритой налысо головой напевает строчки своего хита, сидя перед веб-камерой в домашней обстановке. Непринужденное исполнение и внешний вид артиста привлекли внимание аудитории, которая превратила музыкальный отрывок в основу для многочисленных шуток и пародий.

О чем шутят под трек Toxi$

В мемах чаще всего обыгрывается ситуация, когда один человек не может дозвониться до другого. Текст песни, в котором герой просит девушку взять трубку, идеально подошел для иллюстрации раздражения от пропущенных вызовов. Пользователи показывают ситуации, когда звонки игнорируются или совершаются только в случае крайней необходимости.

Другим популярным направлением стали шутки над внешностью исполнителя в кадре. Пользователи иронизируют над решением побриться, демонстрируя в роликах резкую смену имиджа. Также в сети появилось множество видео, в которых поклонники просто пародируют мимику и поведение рэпера во время стрима.

Кто такой Toxi$

Андрей Смелянский считается одним из ярких представителей новой волны российского хип-хопа. Популярность ему принесли не только музыкальные эксперименты в стиле трэп и высокий тембр голоса, но и самоироничное поведение.

Музыкант часто публикует в своем канале видеосообщения с танцами и скетчами, сознательно отказываясь от образа сурового рэпера в пользу позитивного и открытого общения.

Смелянский начал заниматься музыкой в подростковом возрасте. Впоследствии он увлекся рэпом, вдохновившись творчеством американских исполнителей жанра Lil Pump и Tripple Redd.

В 2019 году артист выпустил свой дебютный альбом Greener Day$, который содержат песни только на английском языке. Творчество начинающего рэпера заметил Big Baby Tape, который и предложил Андрею создавать музыку на русском языке.

