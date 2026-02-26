Формы для конфет начала XX века нашли при реставрации особняка в Петербурге
В Санкт-Петербурге во время реставрационных работ в особняке Брюллова на Кадетской линии нашли керамические формы для изготовления сладостей. Они были созданы в начале ХХ века.
«Деловой Петербург» со ссылкой на представителя команды краеведов «Гэнг» Ксению Сидорину пишет, что старинные предметы обнаружили во дворе дома после вскрытия полов в бывших каретниках. Там же нашли осколки посуды, изразцы и фрагменты плитки конца XVII века.
Позже изразцы отреставрируют, укрепят и соберут в единое художественное полотно, которое станет частью интерьера дома Брюллова.
Для восстановления исторического ассортимента мармелада привлекут профессиональных кулинаров, уточняет 78.ru.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге восстановили здание Пробирной палаты. В нем открыли спортивный комплекс с бассейном. Пресс-служба губернатора города Александра Беглова отмечала, что задача была крайне сложной: от здания Пробирной палаты осталась одна стена, тяжелая ситуация с фундаментами, а рядом — жилые дома.
