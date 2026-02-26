Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ
Сюжет:

Ковальчук назвал миссию на Марс на сегодняшний день «полетом в один конец»

Ковальчук: миссия на Марс сегодня — это «полет в один конец»
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Длительность полета к Марсу при текущем уровне развития технологий составляет 250 дней, и на данный момент такая экспедиция является путешествием «в один конец». Об этом 26 февраля сообщил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе выступления на IV Форуме будущих технологий.

«Понимаете, на Марс лететь в одну сторону — 250 дней. Но вы представьте себе, вот при сегодняшнем уровне технологий вы полетели, на 50-й день или на 250-й и сломались. Это в любом случае полет в один конец», — отметил он.

При этом Ковальчук обратил внимание на то, что даже в случае успешного полета необходимо будет жить на планете, а «жизнь — это энергия». Он подчеркнул, что человечеству еще только предстоит освоить навыки жизни в космическом пространстве. По мнению ученого, этот процесс должен начаться с практического освоения Луны, где будут отработаны новые энергетические установки и перспективные системы жизнеобеспечения.

«Нам надо освоить Луну, а чтобы освоить Луну, нам нужна энергетика. Первое, что надо сделать, — нужна энергетика, нужна энергетическая станция. Альтернативы атомной энергетики в космосе нет. Значит, у нас задача энергии и жизнеобеспечения», — добавил он.

Космическое изучение: Россия может отправить на орбиту представителей трех стран
Это могут быть граждане Индонезии, КНДР, Вьетнама или ЦАР, полагают эксперты

Газета The Wall Street Journal 6 февраля сообщила, что SpaceX решила временно отложить отправку космической миссии к Марсу, чтобы уделить больше внимания изучению спутника Земли и реализовать лунную программу космического агентства NASA США. Ожидается, что компания сможет провести миссию по высадке на Луну без участия человека уже в 2027 году.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск 8 февраля заявил о намерении построить города на Луне и Марсе. По его мнению, полет на Марс может быть осуществлен только в момент, когда планеты выстраиваются в ряд, что происходит каждые 26 месяцев. В то же время на Луну можно якобы летать каждые 10 дней.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026