Ковальчук назвал миссию на Марс на сегодняшний день «полетом в один конец»

Длительность полета к Марсу при текущем уровне развития технологий составляет 250 дней, и на данный момент такая экспедиция является путешествием «в один конец». Об этом 26 февраля сообщил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе выступления на IV Форуме будущих технологий.

«Понимаете, на Марс лететь в одну сторону — 250 дней. Но вы представьте себе, вот при сегодняшнем уровне технологий вы полетели, на 50-й день или на 250-й и сломались. Это в любом случае полет в один конец», — отметил он.

При этом Ковальчук обратил внимание на то, что даже в случае успешного полета необходимо будет жить на планете, а «жизнь — это энергия». Он подчеркнул, что человечеству еще только предстоит освоить навыки жизни в космическом пространстве. По мнению ученого, этот процесс должен начаться с практического освоения Луны, где будут отработаны новые энергетические установки и перспективные системы жизнеобеспечения.

«Нам надо освоить Луну, а чтобы освоить Луну, нам нужна энергетика. Первое, что надо сделать, — нужна энергетика, нужна энергетическая станция. Альтернативы атомной энергетики в космосе нет. Значит, у нас задача энергии и жизнеобеспечения», — добавил он.

Газета The Wall Street Journal 6 февраля сообщила, что SpaceX решила временно отложить отправку космической миссии к Марсу, чтобы уделить больше внимания изучению спутника Земли и реализовать лунную программу космического агентства NASA США. Ожидается, что компания сможет провести миссию по высадке на Луну без участия человека уже в 2027 году.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск 8 февраля заявил о намерении построить города на Луне и Марсе. По его мнению, полет на Марс может быть осуществлен только в момент, когда планеты выстраиваются в ряд, что происходит каждые 26 месяцев. В то же время на Луну можно якобы летать каждые 10 дней.

