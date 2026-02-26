Блогер Гасанов выплатил около 300 млн рублей по налогам со штрафами и пенями
Блогер Гусейн Гасанов полностью погасил задолженность перед налоговой службой, выплатив около 300 млн рублей. Об этом «Известиям» 26 февраля сообщил его адвокат Михаил Юсупов, представляющий коллегию адвокатов «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры»
По словам адвоката Гасанова, основной долг составил 170 млн рублей, а оставшаяся сумма пришлась на штрафы и пени.
Блогеру 28 января заочно предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях придания правомерного вида полученному при уклонении от уплаты налогов доходов Гасанов легализовал их путем проведения финансовых операций.
В ноябре прошлого года российские власти повторно объявили в розыск Гасанова. Первый раз блогера объявили в розыск 14 мая 2025 года. Позже адвокат блогера Дмитрий Козяйкин сообщил, что Гасанов рассматривает вопрос возвращения в Россию.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ